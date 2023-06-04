Врач Алмазов рассказал о признаках гипогликемии и способах помочь

«Большинство людей чувствуют симптомы гипогликемии, когда уровень сахара в крови составляет 70 миллиграммов на децилитр или ниже», - уточнил Алмазов в комментарии sport24.ru.

Головокружение.

Дрожь.

Ощущение голода.

Головная боль.

Нервозность, раздражительность.

Слабость, упадок сил.

Учащенное сердцебиение.

Бледность.

Сильное потоотделение.

Тревожность, страх.

«Без лечения могут появиться более серьезные симптомы, в том числе, плохая координация и концентрация, онемение языка, обморок, припадки, плохой сон и даже кома», - продолжил эксперт.

В интервью врача Ильи Алмазова прозвучало предупреждение о том, что гипогликемия (существенно снизившийся уровень сахара в крови) является одним из частых нарушений, возникающих при сахарном диабете. Но также это может происходить со здоровыми людьми – например, в условиях перегрузок, недостаточного питания иди вследствие приема лекарств.Врач рассказал о ранних признаках гипогликемии.Рассказывая о способах помочь, врач посоветовал дать пострадавшему человеку три или четыре таблетки глюкозы, продукт или напиток с быстрыми углеводами (например, мед или половину стакана фруктового сока). Через 15 минут после этого следует проверить уровень сахара в крови.Алмазов подчеркнул, что если гипогликемия возникает два раза в неделю и чаще, нужно обязательно обратиться к врачу. В случае резкого ухудшения самочувствия, крайне сильной слабости, потери сознания на фоне снижения сахара следует вызвать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онкологами были названы неочевидные симптомы рака щитовидной железы.

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