Врач Алмазов рассказал о признаках гипогликемии и способах помочь

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гипогликемия

Нейрохирург Илья Алмазов: одним из самых опасных последствий гипогликемии является кома.

В интервью врача Ильи Алмазова прозвучало предупреждение о том, что гипогликемия (существенно снизившийся уровень сахара в крови) является одним из частых нарушений, возникающих при сахарном диабете. Но также это может происходить со здоровыми людьми – например, в условиях перегрузок, недостаточного питания иди вследствие приема лекарств.

«Большинство людей чувствуют симптомы гипогликемии, когда уровень сахара в крови составляет 70 миллиграммов на децилитр или ниже», - уточнил Алмазов в комментарии sport24.ru.

Врач рассказал о ранних признаках гипогликемии.
  • Головокружение.
  • Дрожь.
  • Ощущение голода.
  • Головная боль.
  • Нервозность, раздражительность.
  • Слабость, упадок сил.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Бледность.
  • Сильное потоотделение.
  • Тревожность, страх.
«Без лечения могут появиться более серьезные симптомы, в том числе, плохая координация и концентрация, онемение языка, обморок, припадки, плохой сон и даже кома», - продолжил эксперт.

Рассказывая о способах помочь, врач посоветовал дать пострадавшему человеку три или четыре таблетки глюкозы, продукт или напиток с быстрыми углеводами (например, мед или половину стакана фруктового сока). Через 15 минут после этого следует проверить уровень сахара в крови.

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Алмазов подчеркнул, что если гипогликемия возникает два раза в неделю и чаще, нужно обязательно обратиться к врачу. В случае резкого ухудшения самочувствия,  крайне сильной слабости, потери сознания на фоне снижения сахара следует вызвать скорую помощь.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Илья Алмазов
Илья Алмазов
Здоровье
нейрохирург, пластический хирург, кандидат медицинских наук
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