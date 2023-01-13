Гепатолог Южнова назвала заметные симптомы повреждения печени алкоголем

«Это эквивалентно примерно четырем пинтам пива нормальной крепости для мужчины или трем пинтам для женщины»., - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Боль в животе

Потеря аппетита

Усталость

Диарея

Общее недомогание

Желтуха

Отек в ногах, лодыжках или ступнях

Вздутие живота

Высокая температура и приступы озноба

Очень зудит кожа

Выпадение волос

Значительная потеря веса

Слабость и истощение мышц

Путаница и проблемы с памятью

"Носовые кровотечения и кровоточивость десен могут стать более частыми, а также могут произойти изменения личности из-за накопления токсинов в мозгу".

Связанная с алкоголем жировая болезнь печени развивается в три этапа, которые могут начаться, как только вы употребите большое количество алкоголя «всего за несколько дней». Употребление алкоголя может привести к избыточному накоплению жира в жизненно важном органе. Считается «алкогольной жировой болезнью печени», это первая стадия заболевания.Запойное пьянство как употребление более шести единиц алкоголя за один сеанс для женщин или более восьми единиц для мужчин.Чтобы представить единицы в перспективе, одна единица алкоголя эквивалентна: одна порция (25 мл) спирта, например, водки, джина, рома или текилы.По мере того, как печень становится более поврежденной, может возникнуть третья стадия заболевания – цирроз. Цирроз описывает «значительно рубцовую» печень, которая «обычно необратима».Признаки внутреннего кровотечения могут включать выделение черного дегтеобразного стула и рвоту кровью.Ранее МедикФорум писал о здоровом завтраке.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.