Избегайте этих 3-х продуктов на завтрак, если хотите похудеть - диетолог Пономарева

"Круассаны, хлопья и белые тосты — это ультра-обработанные продукты, и те, кто хочет похудеть, не должны есть их по утрам", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Большинство людей начинают день, и у них есть выбор. Они могут пропустить завтрак, как это делают некоторые люди, и просто выпить чай или кофе. Не ешьте белый хлеб, нарезанный из супермаркета, потому что он также ультра-обработанный. Не ешьте йогурт с чем-то, что не является полностью чистым".

Что такое ультраобработанная пища?

По словам эксперта, исключение трех продуктов из завтракаДругие продукты для завтрака и напитки, которых следует избегать худеющим, — это ароматизированные йогурты и сладкие напитки, такие как фруктовый сок.Вместо этого эксперт рекомендовал естьУльтраобработанная пища — это пища, которая не была приготовлена дома с использованием натуральных ингредиентов, а вместо этого содержит ряд добавок. Ультраобработанные продуктыСухие завтраки и упакованный хлеб считаются ультрапереработанными продуктамиРанее МедикФорум писал о пользе и вреде кофе.

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