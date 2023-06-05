Сильная боль в ноге: невролог Ерохин назвал возможные причины

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боль в ноге

Врач-невролог Владимир Ерохин: большинство случаев сильной боли в ногах связаны с проблемой кровотока.

Заболевание периферических артерий. Почему может сильно болеть нога? Называя возможные причины, невролог Ерохин отметил в беседе с «МедикФорум»:

«Частой причиной таких болей в ногах становится ЗПА, заболевание периферических артерий, которое обычно является следствием атеросклероза или сужения артерий».

Какая боль чувствуется: острая и усиливающаяся при подъеме по лестнице или при ходьбе, при этом стихающая, когда человек останавливается. Другие симптомы включают онемение, чувство тяжести в мышцах ног, медленно заживающие царапины и ранки, ощущение охлаждения при прикосновении к конечности, медленный рост волос и ногтей на одной ноге.

Диабетическая невропатия. В ее случае сильную боль в ногах можно ощущать из-за хронического повреждения, вызываемого диабетом (точнее, высоким уровнем сахара в крови).

Какая боль чувствуется: жгучая или пульсирующая боль в ногах и ступнях, которая то обостряется, то стихает.

Синдром хронического стресса. Он часто возникает у спортсменов, которые занимаются повторяющимися видами деятельности (езда на велосипеде, бег, плавание).

Какая боль чувствуется: возникающая в подошвах стоп или икроножных мышцах, она усиливается при физической нагрузке и стихает во время отдыха. Также возникают онемение, проблемы с движением ног.

Кистозная болезнь. Характеризуется образованием кисты в ноге, которая может давить на артерии, влиять на кровоток.

Какая боль чувствуется: острая и пульсирующая, она то возникает, то проходит без всякой связи с физическими нагрузками – чаще всего в подколенной артерии голени.

Когда обращаться к врачу? По словам невролога Владимира Ерохина, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, если возникают такие симптомы:
  • отсутствие пульса на лодыжке или верхней части стопы
  • одна нога очень холодная на ощупь
  • одна нога выглядит посиневшей или очень бледной
  • ощущается сильная боль, которая не улучшается в покое
Данные симптомы могут указывать на серьезное нарушение кровотока. Игнорируя их и не обращаясь за медицинской       помощью, человек рискует потерять пальцы ног или ступню.

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Кроме того, к врачу следует обратиться, если  появляется хроническая боль в ногах, даже если она проходит во время отдыха.

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