Сильная боль в ноге: невролог Ерохин назвал возможные причины

«Частой причиной таких болей в ногах становится ЗПА, заболевание периферических артерий, которое обычно является следствием атеросклероза или сужения артерий».

отсутствие пульса на лодыжке или верхней части стопы

одна нога очень холодная на ощупь

одна нога выглядит посиневшей или очень бледной

ощущается сильная боль, которая не улучшается в покое

Почему может сильно болеть нога? Называя возможные причины, невролог Ерохин отметил в беседе с «МедикФорум»:острая и усиливающаяся при подъеме по лестнице или при ходьбе, при этом стихающая, когда человек останавливается. Другие симптомы включают онемение, чувство тяжести в мышцах ног, медленно заживающие царапины и ранки, ощущение охлаждения при прикосновении к конечности, медленный рост волос и ногтей на одной ноге.В ее случае сильную боль в ногах можно ощущать из-за хронического повреждения, вызываемого диабетом (точнее, высоким уровнем сахара в крови).жгучая или пульсирующая боль в ногах и ступнях, которая то обостряется, то стихает.Он часто возникает у спортсменов, которые занимаются повторяющимися видами деятельности (езда на велосипеде, бег, плавание).возникающая в подошвах стоп или икроножных мышцах, она усиливается при физической нагрузке и стихает во время отдыха. Также возникают онемение, проблемы с движением ног.Характеризуется образованием кисты в ноге, которая может давить на артерии, влиять на кровоток.острая и пульсирующая, она то возникает, то проходит без всякой связи с физическими нагрузками – чаще всего в подколенной артерии голени.По словам невролога Владимира Ерохина, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, если возникают такие симптомы:Данные симптомы могут указывать на серьезное нарушение кровотока. Игнорируя их и не обращаясь за медицинской помощью, человек рискует потерять пальцы ног или ступню.Кроме того, к врачу следует обратиться, если появляется хроническая боль в ногах, даже если она проходит во время отдыха.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кажущийся несерьезным дискомфорт в животе может оказаться предвестником рака.

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