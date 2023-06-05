Врач Вялов: дискомфорт в животе может указывать на будущий рак

«Колит – это воспаление кишечника, при котором его клетки постоянно погибают. На их месте образуются новые, но процесс обновления идет слишком долго, он дает сбой», - проинформировал медик.

«Проблема может сильно усугубиться, если не обращать внимание на симптомы хотя бы месяца три-четыре месяца».

Врач Вялов предупредил, что неприятные ощущения в области живота – в виде тяжести, урчания, покалывания – могут указывать на имеющийся у человека колит.Вялов добавил, что вследствие подобного сбоя в кишечнике происходит формирование полипов, аденом, участков с дисплазией. Позднее на месте этих поражений нередко возникают злокачественные опухоли.Врач подчеркнул: игнорировать симптомы дискомфорта в животе, который периодически возникает на протяжении длительного времени, – опасно для жизни, ведь они могут предупреждать о будущем раке.Медик объяснил, что в течение этого времени колит может стать хроническим – для человека это означает развитие опасного нарушения кровообращения в стенках кишечника, чреватого тяжелыми последствиями. По словам гастроэнтеролога, при развитии колита важно определить участок кишечного тракта, подвергнувшийся воспалению (сделать это позволяют определенные процедуры). Специалист посоветовал помнить: тяжелое и опасное заболевание всегда легче лечить, если проблема выявляется своевременно, и возникшее нарушение не получает возможности беспрепятственно развиваться долгое время.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки составляют в своей совокупности предчувствие смерти.

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