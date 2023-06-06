3 признака на вашей коже, которые сигналят о дефиците важного питательного вещества

«Мы используем воспаление в качестве защитного механизма, чтобы защитить наш организм от инфекции и травм, но слишком много может вызвать хронические заболевания, такие как болезни сердца, диабет, артрит, болезнь Альцгеймера и некоторые виды рака. Они также могут уменьшить накопление жировых бляшек в ваших кровеносных сосудах, снизить риск сердечных заболеваний и инсульта и оказать стабилизирующее влияние на частоту сердечных сокращений», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





Симптомы дефицита омега-3

Сухая кожа

Грубая кожа

Перхоть.

Диета играет жизненно важную роль в нашем здоровье и благополучии из-за необходимых питательных веществ, содержащихся в определенных продуктах.Если вы не придерживаетесь сбалансированной диеты, может легко возникнуть дефицит некоторых витаминов, минералов и других важных питательных веществ.Жирные кислоты омега-3 являются неотъемлемой частью наших клеточных мембран, ключевым компонентом для нескольких гормонов, и они помогают регулировать воспаление.Однако есть и другие признаки того, что у вас мало омега-3. В вашем рационе не нужно много омега-3 жиров, но немного необходимо.Она также назвалаЖиры омега-3 важны для работы мозга, и их низкое потребление может негативно сказаться на поведении, обучении и настроении. Низкое потребление связано с поведенческими проблемами, такими как гиперактивность-импульсивность, беспокойство, проблемы со сном и трудности в обучении у некоторых детей.Низкие уровни длинноцепочечной омега-3 ДГК связаны с рядом неврологических и поведенческих расстройств, таких как депрессия, шизофрения, болезнь Альцгеймера и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые снижают риск тромбов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.