5 продуктов, которые снижают риск образования тромбов - врач Варфоломеев

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5 продуктов, которые снижают риск образования тромбов - врач Варфоломеев


От чеснока до темного шоколада врач рекомендовал продукты с многообещающими питательными свойствами, чтобы предотвратить образование тромбов.


Сгустки крови, возникающие без видимой причины, могут подвергнуть вас риску опасных для жизни осложнений. Поэтому очень важно свести к минимуму риск образования гелеобразных комков.


«Некоторые продукты были связаны со снижением риска образования тромбов или укреплением сердечно-сосудистой системы. Хотя ни один продукт не может гарантировать предотвращение образования тромбов, включение этих продуктов в сбалансированный рацион может способствовать более здоровой системе кровообращения», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


1. Жирная рыба


Богатая омега-3 жирными кислотами, холодноводная рыба, такая как лосось, скумбрия, форель и сардины, обладает противовоспалительными свойствами. Врач объяснил, что включение этого продукта в свой рацион хотя бы два раза в неделю может помочь снизить риск образования тромбов.

2. Ягоды


Идеальные для летнего сезона черника, клубника, малина и ежевика предлагают больше, чем сладкий, освежающий вкус. Ягоды богаты антиоксидантами, особенно антоцианами, которые могут предотвратить образование гелеобразных комочков.

«Антиоксиданты помогают уменьшить воспаление и защитить кровеносные сосуды, потенциально снижая риск образования тромбов. Стремитесь есть хотя бы одну чашку смешанных ягод несколько раз в неделю».

3. Чеснок


Обладая доказанными антитромбоцитарными и антикоагулянтными свойствами, чеснок особенно эффективен, когда речь идет о защите от гелеобразных сгустков.

«Регулярное включение в пищу одного-двух зубчиков свежего чеснока или эквивалентного количества чесночного порошка в пищу может быть полезным».



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4. Куркума


Куркума содержит активное соединение куркумин, обладающее противовоспалительными свойствами. Это может помочь улучшить кровоток, предотвратить агрегацию тромбоцитов и снизить риск образования тромбов. 

5. Темный шоколад


Выбор шоколада с высоким содержанием какао 70 процентов или выше может помочь повысить содержание полезных флавоноидов.



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