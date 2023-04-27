Онколог Воробьев назвал 2 признака на вашей коже, которые указывают на рак печени
Определенные изменения на коже, вызванные раком печени, также могут совпадать с изменениями в моче и фекалиях.
Рак печени является восьмой по частоте причиной смерти от рака. Для некоторых болезнь будет неизбежной, поскольку возраст и семейный анамнез являются факторами риска. Ваш риск также увеличивается из-за множества факторов образа жизни, таких как курение, употребление алкоголя и ожирение.
"Есть два симптома рака печени, которые могут проявляться на коже. У них кожа желтеет, а кожа становится зудящей", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Оба эти признака связаны с желтухой, которая также может вызвать пожелтение белков глаз. Это происходит, если вокруг тела накапливается желтое вещество, называемое билирубином. Билирубин создается в процессе разрушения старых эритроцитов.
Здоровая печень способна выводить большую часть билирубина из организма. Однако, если печень повреждена, билирубин может попасть из печени в кровь, вызывая желтуху.
Это также может изменить цвет ваших экскрементов.
«Когда у вас желтуха, ваша моча темнее, чем обычно, а ваш кал (стул или фекалии) светлее. Большинство людей, страдающих желтухой, также имеют кожный зуд и могут чувствовать себя плохо. Желтуха вызвана закупоркой желчных протоков или неправильной работой печени».
Другие распространенные симптомы рака печени включают:
- Потеря веса
- Чувствую себя больным
- Опухший живот
- Потеря аппетита или чувство сытости после употребления небольшого количества пищи
- Боль в животе
- Шишка в правой части живота
- Боль в правом плече
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