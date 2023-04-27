Онколог Воробьев назвал 2 признака на вашей коже, которые указывают на рак печени

"Есть два симптома рака печени, которые могут проявляться на коже. У них кожа желтеет, а кожа становится зудящей", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Когда у вас желтуха, ваша моча темнее, чем обычно, а ваш кал (стул или фекалии) светлее. Большинство людей, страдающих желтухой, также имеют кожный зуд и могут чувствовать себя плохо. Желтуха вызвана закупоркой желчных протоков или неправильной работой печени».

Потеря веса

Чувствую себя больным

Опухший живот

Потеря аппетита или чувство сытости после употребления небольшого количества пищи

Боль в животе

Шишка в правой части живота

Боль в правом плече

Рак печени является восьмой по частоте причиной смерти от рака. Для некоторых болезнь будет неизбежной, поскольку возраст и семейный анамнез являются факторами риска. Ваш риск также увеличивается из-за множества факторов образа жизни, таких как курение, употребление алкоголя и ожирение.Оба эти признака связаны с желтухой, которая также может вызвать пожелтение белков глаз. Это происходит, если вокруг тела накапливается желтое вещество, называемое билирубином. Билирубин создается в процессе разрушения старых эритроцитов.Здоровая печень способна выводить большую часть билирубина из организма. Однако, если печень повреждена, билирубин может попасть из печени в кровь, вызывая желтуху.Это также может изменить цвет ваших экскрементов.Ранее МедикФорум писал о признаках рака кишечника.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.