Онколог Воробьев назвал 2 признака на вашей коже, которые указывают на рак печени

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Онколог Воробьев назвал 2 признака на вашей коже, которые указывают на рак печени


Определенные изменения на коже, вызванные раком печени, также могут совпадать с изменениями в моче и фекалиях.


Рак печени является восьмой по частоте причиной смерти от рака. Для некоторых болезнь будет неизбежной, поскольку возраст и семейный анамнез являются факторами риска. Ваш риск также увеличивается из-за множества факторов образа жизни, таких как курение, употребление алкоголя и ожирение.


"Есть два симптома рака печени, которые могут проявляться на коже. У них кожа желтеет, а кожа становится зудящей", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Оба эти признака связаны с желтухой, которая также может вызвать пожелтение белков глаз. Это происходит, если вокруг тела накапливается желтое вещество, называемое билирубином. Билирубин создается в процессе разрушения старых эритроцитов.

Здоровая печень способна выводить большую часть билирубина из организма. Однако, если печень повреждена, билирубин может попасть из печени в кровь, вызывая желтуху.

Это также может изменить цвет ваших экскрементов.



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«Когда у вас желтуха, ваша моча темнее, чем обычно, а ваш кал (стул или фекалии) светлее. Большинство людей, страдающих желтухой, также имеют кожный зуд и могут чувствовать себя плохо. Желтуха вызвана закупоркой желчных протоков или неправильной работой печени».



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Другие распространенные симптомы рака печени включают:
  • Потеря веса
  • Чувствую себя больным
  • Опухший живот
  • Потеря аппетита или чувство сытости после употребления небольшого количества пищи
  • Боль в животе
  • Шишка в правой части живота
  • Боль в правом плече


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