Врач Захарова рассказала что делать, чтобы прожить дольше - "секреты молодости"

«По статистике, жизнь большинства людей в значительной степени стоит того, чтобы дожить до 70 лет. Но затем появляются сердечно-сосудистые заболевания, системные заболевания, рак, диабет и т. д., которые значительно ограничивают качество жизни последних 14 и более лет жизни. Мы хотим и можем это изменить», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Важным веществам является альфа-кетоглутарат (AKG) в доклинических и клинических исследованиях с впечатляющими результатами. Для краткости он называется AKG. На мышах уже было продемонстрировано, что процессы старения, включая неустойчивую походку, можно предотвратить или замедлить введением AKG".

"Не разовое голодание лечит, а для этого необходимо постоянное снижение калорийности".

В основе исследований долголетия лежит четкая цель.В качестве примера, доктор привел так называемые сенесцентные клетки, которые «сидят без дела, выделяют поллютанты и в какой-то момент запускают процессы, способствующие образованию бляшек и закупорок крови и в сочетании с макрофагами и неправильно составленными жирами крови обеспечивают разрыв сосуда и людей».Оценка многих исследований рисует четкую картину того, чтоЯвляясь неотъемлемой частью цитратного цикла, AKG обеспечивает энергией организмы в митохондриях. Еще одно настоящее чудо-лекарство — рапамицин, традиционно используемый в трансплантологии в чистом виде для подавления реакции отторжения.Еще одной важной мерой для здорового старения является ограничение калорий.Ранее МедикФорум писал о противораковых продуктах.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.