Врач Захарова рассказала что делать, чтобы прожить дольше - "секреты молодости"
Стареть, не старея: специалист рассказывает, что действительно помогает стареть здоровым образом.
В основе исследований долголетия лежит четкая цель.
«По статистике, жизнь большинства людей в значительной степени стоит того, чтобы дожить до 70 лет. Но затем появляются сердечно-сосудистые заболевания, системные заболевания, рак, диабет и т. д., которые значительно ограничивают качество жизни последних 14 и более лет жизни. Мы хотим и можем это изменить», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
В качестве примера, доктор привел так называемые сенесцентные клетки, которые «сидят без дела, выделяют поллютанты и в какой-то момент запускают процессы, способствующие образованию бляшек и закупорок крови и в сочетании с макрофагами и неправильно составленными жирами крови обеспечивают разрыв сосуда и людей».
Оценка многих исследований рисует четкую картину того, что средиземноморская диета, состоящая, например, из рыбы, ненасыщенных жирных кислот и орехов, продлевает жизнь. В частности, рыба может сыграть здесь решающую роль как поставщик так называемых жирных кислот омега-3.
"Важным веществам является альфа-кетоглутарат (AKG) в доклинических и клинических исследованиях с впечатляющими результатами. Для краткости он называется AKG. На мышах уже было продемонстрировано, что процессы старения, включая неустойчивую походку, можно предотвратить или замедлить введением AKG".
Являясь неотъемлемой частью цитратного цикла, AKG обеспечивает энергией организмы в митохондриях. Еще одно настоящее чудо-лекарство — рапамицин, традиционно используемый в трансплантологии в чистом виде для подавления реакции отторжения.
Еще одной важной мерой для здорового старения является ограничение калорий.
"Не разовое голодание лечит, а для этого необходимо постоянное снижение калорийности".
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