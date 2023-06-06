Express: врач говорит о покраснении глаз в числе «зрительных» признаков гипертонии

119 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/close-up-of-severe-bloodshot-red-blood-eye-of-male-affected-by-conjunctivitis_19882524.htm#page=2&query=Pain%20in%20the%20eyes&position=27&from_view=search&track=ais
проблемы с глазами

Доктор Салли Амин: состояние глаз зависит от особенностей кровообращения, и во многих случаях по его изменениям можно определить имеющуюся гипертонию.

Гипертония (высокое артериальное давление) коварна тем, что не имеет специфических симптомов: ее проявления часто кажутся лишь следствием переутомления и недосыпа, и на них не обращают должного внимания. Между тем, если кровяное давление постоянно оказывается высоким, сердцу приходится работать значительно больше, чтобы поддерживать достаточный приток крови к телу. В результате оно быстрее устает, изнашивается и становится подверженным болезням. Ослабленная и болезненная сердечно-сосудистая система может стать причиной обширного ряда проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов.

По словам доктора Салли Амин, гипертонию нередко выдают «зрительные» признаки, отражающие проблемы с глазами.

Пересадку глаз смогут проводить через 10 лет


«Здоровье глаз напрямую зависит от того, насколько стабильным является кровяное давление. В случае его неконтролируемых скачков и гипертонии возникают симптомы, связанные с глазами и зрением», - приводится объяснение врача в статье Express.

Врач призывает людей, которые подозревают у себя высокое кровяное давление, выяснить, есть ли у них следующие симптомы:
  • Затуманенное зрение
  • Покраснение в глазах
  • Дискомфорт или боль в глазах
При их наличии следует обратиться к офтальмологу и пройти полное обследование глаз, включая глазное дно и сетчатку, подчеркнул эксперт. Следует знать, что неконтролируемо высокое кровяное давление может привести к катастрофическому повреждению глаз, в том числе к глазному инсульту, повреждению сетчатки и слепоте.

Нарушение зрения может быть ранним признаком старческого слабоумия


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дискомфорт после еды может говорить о проблемах с поджелудочной железой.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Симптомы гипертонии: о повышенном давлении предупреждают изменения в глазах
Давление: 6 признаков того, что ваша гипертония может быть серьезной
Проблемы с глазами при гипертонии: назван «полный список симптомов» высокого АД
Теги : признаки гипертонии, глаза, Салли Амин