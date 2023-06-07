Витамин D увеличивает шансы на выживание больных раком - онколог Воробьев

"Дело в том, что больные раком часто страдают от дефицита витамина D. В исследовании с участием пациентов с колоректальным раком этот показатель составил 59 процентов. Эти пациенты также имели неблагоприятный прогноз", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев , комментируя исследование специально для МедикФорум.

Ежедневное потребление витамина D увеличивает шансы на выживание у больных раком

Четыре исследования с высокими однократными дозами (от 60 000 до 120 000 МЕ в месяц или меньше) не показали влияния на смертность от рака.

Напротив, в сводке десяти исследований с ежедневными низкими дозами (от 400 до 4000 МЕ в день) исследователи определили статистически значимое снижение смертности от рака на двенадцать процентов.

у лиц старше 70 лет и

если прием витамина D уже начался до того, как был диагностирован рак.

Не защищает от рака, но может снизить смертность от рака

«Он создается только реакциями витамина D в организме и предположительно может ингибировать рост опухоли».





Ученые обнаружили это в результате метаоценки нескольких исследований, в которых приняли участие в общей сложности 105 000 больных раком.Были иИсследователи также предполагают, что снижение смертности у людей с фактическим дефицитом витамина D «значительно выше».Согласно текущим исследованиям, прием витамина D3, вероятно, не защищает от развития рака. Но он может снизить вероятность смерти от рака.Исследователь связывает это с более регулярной биодоступностью гормона 1,25-дигидроксивитамина D, который является биологически активной формой витамина D.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе.

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