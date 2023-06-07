Витамин D увеличивает шансы на выживание больных раком - онколог Воробьев
По-видимому, прием добавок витамина D может помочь увеличить шансы на выживание у больных раком.
Ученые обнаружили это в результате метаоценки нескольких исследований, в которых приняли участие в общей сложности 105 000 больных раком.
"Дело в том, что больные раком часто страдают от дефицита витамина D. В исследовании с участием пациентов с колоректальным раком этот показатель составил 59 процентов. Эти пациенты также имели неблагоприятный прогноз", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев , комментируя исследование специально для МедикФорум.
Ежедневное потребление витамина D увеличивает шансы на выживание у больных раком
Ученым удалось установить связь между приемом витамина D3 и смертностью от рака:
- Четыре исследования с высокими однократными дозами (от 60 000 до 120 000 МЕ в месяц или меньше) не показали влияния на смертность от рака.
- Напротив, в сводке десяти исследований с ежедневными низкими дозами (от 400 до 4000 МЕ в день) исследователи определили статистически значимое снижение смертности от рака на двенадцать процентов.
Были и подкрепляющие факторы.
- у лиц старше 70 лет и
- если прием витамина D уже начался до того, как был диагностирован рак.
Не защищает от рака, но может снизить смертность от рака
Согласно текущим исследованиям, прием витамина D3, вероятно, не защищает от развития рака. Но он может снизить вероятность смерти от рака.
Исследователь связывает это с более регулярной биодоступностью гормона 1,25-дигидроксивитамина D, который является биологически активной формой витамина D.
«Он создается только реакциями витамина D в организме и предположительно может ингибировать рост опухоли».
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