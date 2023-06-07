41-летняя женщин заметила опухоль размером с горошину на руке - врачи пропустили рак
Врачи дважды отправляли ее домой после того, как она пожаловалась на небольшую шишку на руке, которая в конечном итоге оказалась неизлечимой формой рака.
Когда 41-летняя Карла Палмер (Векобритания) три года назад заметила небольшую шишку на левой руке, она, не колеблясь, спросила мнение врача.
«Это был всего лишь небольшой комок размером с горошину. У меня было это некоторое время. Врач просто сказал, что это « опухший лимфатический узел», - рассказала Палмер.
Однако позже оказалось, что опухоль размером с горошину является предупреждающим признаком неходжкинской лимфомы.
"Состояние относится к типу рака, который начинается в вашей лимфатической системе, которая является частью иммунной системы организма, борющейся с микробами", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.
«Позже у меня был Covid, и мои железы опухли, поэтому я предположил, что это было просто потому, что мое тело боролось с этим. Но шишка так и не спала».
К сожалению, в последующие годы у нее под мышками, возле ключицы и за ухом продолжали появляться новые шишки. Но 41-летняя женщина больше не посещала врача до прошлого года, когда у нее начались ночные поты и чувство сильной усталости.
После появления у нее новых симптомов врач отправил ее на анализы крови, сканирование, маммографию и биопсию, где 11 июля 2022 года она получила мрачные новости о том, что у нее неизлечимый рак.
«Я была совершенно опустошена, я не могла в это поверить. В то время я просто чувствовал себя подавленным. Сказали, что это излечимо на первой стадии. Я чувствую, что врачи действительно обманывают вас. Вы должны защищать себя, и вы должны упорствовать в решении проблемы. Врачу легко отослать тебя, и ты никогда больше не вернешься».
"Не всегда возможно полностью вылечить болезнь, но в случае медленно прогрессирующей лимфомы обычно возможно достичь ремиссию или, по крайней мере, значительно уменьшить массу лимфомы. Но для этого, болезнь должна быть выявлена на ранней стадии".
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