41-летняя женщин заметила опухоль размером с горошину на руке - врачи пропустили рак





"Состояние относится к типу рака, который начинается в вашей лимфатической системе, которая является частью иммунной системы организма, борющейся с микробами", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.

"Не всегда возможно полностью вылечить болезнь, но в случае медленно прогрессирующей лимфомы обычно возможно достичь ремиссию или, по крайней мере, значительно уменьшить массу лимфомы. Но для этого, болезнь должна быть выявлена на ранней стадии".

Когда 41-летняя Карла Палмер (Векобритания) три года назад заметила небольшую шишку на левой руке, она, не колеблясь, спросила мнение врача.рассказала Палмер.Однако позже оказалось, что опухоль размером с горошину является предупреждающим признаком неходжкинской лимфомы.К сожалению, в последующие годы у нее под мышками, возле ключицы и за ухом продолжали появляться новые шишки. Но 41-летняя женщина больше не посещала врача до прошлого года, когда у нее начались ночные поты и чувство сильной усталости.После появления у нее новых симптомов врач отправил ее на анализы крови, сканирование, маммографию и биопсию, где 11 июля 2022 года она получила мрачные новости о том, что у нее неизлечимый рак.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе.

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