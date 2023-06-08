Область лица, на которую всегда нужно наносить солнцезащитный крем — дерматолог Гольдин

«Рак кожи чаще всего встречается на лице и волосистой части головы — самый тонкий участок кожи на теле — это наши веки, и он может возникнуть из-за отсутствия защиты от УФ-А/УФ-В лучей. Мы знаем, что глаза, особенно область под глазами, склонны к преждевременному старению, поскольку кожа намного тоньше, чем на остальной части вашего лица. лицо, если пропущен SPF», - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

"Признаки повреждения глаз солнцем могут включать покраснение, слезотечение, нечеткость зрения, подергивание век, ореолы вокруг источников света, головные боли и боль при моргании".

Некоторые люди думают, что солнцезащитные очки, макияж или головной убор могут служить достаточным барьером для солнца, но дерматолог призывает людейБазально-клеточная карцинома является наиболее распространенным типом рака век.Обычно он появляется на нижнем веке и чаще всего встречается у людей со светлой или бледной кожей. Другой тип — сальная карцинома. Сальная карцинома, которая в основном встречается в среднем и пожилом возрасте, является вторым наиболее распространенным раком век.Глаза чувствительны, и даже небольшое количество УФ-излучения может увеличить риск развития катаракты или дегенерации желтого пятна.Подобно солнечным ожогам на коже, может возникнуть сильная боль в глазах, называемая фотокератитом, воспалительной реакцией на роговицу, которая обратима только в случае легкого повреждения.Хотя SPF важно носить каждый день, тип солнцезащитного крема, который вы наносите, может повлиять на его эффективность. Хороший солнцезащитный крем обеспечит защиту как от лучей UVA, так и от лучей UVB (широкий спектр). Значение SPF имеет значение только и отражает способность состава защищать от лучей UVB.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе для нервной системы.

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