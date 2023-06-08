Область лица, на которую всегда нужно наносить солнцезащитный крем — дерматолог Гольдин
Эксперт напоминает, что с наступлением жары у людей с солнечными ожогами повышается риск развития рака кожи, и не следует забывать защищать кожу вокруг глаз.
Некоторые люди думают, что солнцезащитные очки, макияж или головной убор могут служить достаточным барьером для солнца, но дерматолог призывает людей обязательно наносить SPF на область вокруг глаз.
«Рак кожи чаще всего встречается на лице и волосистой части головы — самый тонкий участок кожи на теле — это наши веки, и он может возникнуть из-за отсутствия защиты от УФ-А/УФ-В лучей. Мы знаем, что глаза, особенно область под глазами, склонны к преждевременному старению, поскольку кожа намного тоньше, чем на остальной части вашего лица. лицо, если пропущен SPF», - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.
Базально-клеточная карцинома является наиболее распространенным типом рака век.
Обычно он появляется на нижнем веке и чаще всего встречается у людей со светлой или бледной кожей. Другой тип — сальная карцинома. Сальная карцинома, которая в основном встречается в среднем и пожилом возрасте, является вторым наиболее распространенным раком век.
Глаза чувствительны, и даже небольшое количество УФ-излучения может увеличить риск развития катаракты или дегенерации желтого пятна.
"Признаки повреждения глаз солнцем могут включать покраснение, слезотечение, нечеткость зрения, подергивание век, ореолы вокруг источников света, головные боли и боль при моргании".
Подобно солнечным ожогам на коже, может возникнуть сильная боль в глазах, называемая фотокератитом, воспалительной реакцией на роговицу, которая обратима только в случае легкого повреждения.
Хотя SPF важно носить каждый день, тип солнцезащитного крема, который вы наносите, может повлиять на его эффективность. Хороший солнцезащитный крем обеспечит защиту как от лучей UVA, так и от лучей UVB (широкий спектр). Значение SPF имеет значение только и отражает способность состава защищать от лучей UVB.
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