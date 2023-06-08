Ваше отношение к жизни и оптимизм поможет прожить на 7 лет дольше – врач Андреева
По словам эксперта, если вы видите, что стакан наполовину полон, возможно, вы на верном пути, когда дело доходит до долголетия.
Нет никаких сомнений в том, что правильное питание и здоровый образ жизни являются столпами долгой жизни. Ваше отношение к жизни и мировоззрение также могут сыграть важную роль, когда речь идет о количестве лет, которые у вас есть за плечами.
У большинства людей в возрасте около 100 лет, также известных как долгожители, есть некоторые общие черты характера, которые, возможно, способствовали их долгой жизни. Интересно, что позитивное отношение — одна из этих черт, которая объединяет многие из них.
Выбор позитивного отношения может изменить ваше восприятие любых проблем, происходящих в вашей жизни — от проблем со здоровьем или отношениями до работы или финансовых проблем.
«Это может увеличить вашу продолжительность жизни благодаря позитивному взгляду на жизнь, который будет посылать позитивные сообщения вашему подсознанию. Если вы продолжаете иметь негативное отношение, ваше подсознание слышит вас и продолжает кормить ваш разум и тело пессимистическими мыслями. Наш организм реагирует на это и даже может быть причиной возникновения болезни», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Исследование также подтверждает позитивность как мощный подход к долголетию. Изучив 69 744 женщины и 1429 мужчин, исследователи обнаружили, что оптимистичные люди живут в среднем на семь лет дольше, чем их более пессимистичные друзья.
Участники с позитивным отношением к жизни с большей вероятностью доживут до 85 лет и старше.
В зависимости от ваших обстоятельств — и от того, что вы делаете для улучшения своего здоровья и благополучия — может иметь огромное значение для вашей жизни.
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