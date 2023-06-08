Ваше отношение к жизни и оптимизм поможет прожить на 7 лет дольше – врач Андреева

«Это может увеличить вашу продолжительность жизни благодаря позитивному взгляду на жизнь, который будет посылать позитивные сообщения вашему подсознанию. Если вы продолжаете иметь негативное отношение, ваше подсознание слышит вас и продолжает кормить ваш разум и тело пессимистическими мыслями. Наш организм реагирует на это и даже может быть причиной возникновения болезни», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Нет никаких сомнений в том, что правильное питание и здоровый образ жизни являются столпами долгой жизни. Ваше отношение к жизни и мировоззрение также могут сыграть важную роль, когда речь идет о количестве лет, которые у вас есть за плечами.У большинства людей в возрасте около 100 лет, также известных как долгожители, есть некоторые общие черты характера, которые, возможно, способствовали их долгой жизни. Интересно, что позитивное отношение — одна из этих черт, которая объединяет многие из них.Выбор позитивного отношения может изменить ваше восприятие любых проблем, происходящих в вашей жизни — от проблем со здоровьем или отношениями до работы или финансовых проблем.Исследование также подтверждает позитивность как мощный подход к долголетию. Изучив 69 744 женщины и 1429 мужчин, исследователи обнаружили, чтоУчастники с позитивным отношением к жизниВ зависимости от ваших обстоятельств — и от того, что вы делаете для улучшения своего здоровья и благополучия — может иметь огромное значение для вашей жизни.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе.

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