Ужин около семи часов вечера связан со склонностью к долгой жизни

«Оптимальное время ужина для тех, кто хочет увеличить продолжительность жизни, — 19:00», - сообщает Frontiers in Nutrition.

«Более поздний ужин связан с увеличением частоты сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и сердечная недостаточность», - допускают эксперты.