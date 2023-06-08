5 симптомов смертельной болезни, которая скрывается в бассейнах, кондиционерах и садах

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5 симптомов смертельной болезни, которая скрывается в бассейнах, кондиционерах и садах


Поскольку вода является ключевым элементом предстоящих долгих летних дней, осознание риска, связанного с болезнью легионеров, может оказаться полезным.


Когда погода становится теплее, многие британцы отправляются в бассейны и сады, чтобы насладиться солнечными лучами в свободное время. С другой стороны, люди также будут искать способы сохранять прохладу в течение рабочего дня, включая системы кондиционирования воздуха.

Врач предупреждает о потенциально смертельной болезни, которая может процветать в бассейнах, садах, кондиционерах и многом другом. Жаркая погода являются идеальной средой для размножения болезни легионеров.

"Это относится к серьезной инфекции легких, вызванной бактериями Legionella, которыми можно заразиться при вдыхании крошечных капель воды. Примерно один из каждых 10 человек, заболевших этим заболеванием, умирает из-за осложнений", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.



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Легионелла может быть обнаружена в системах кондиционирования воздуха, спа-бассейнах, гидромассажных ваннах, кранах и душах, которыми редко пользуются, или даже во влажном компосте для садовых растений.

"Люди обычно подхватывают его в таких местах, как отели, больницы или офисы, где бактерии попадают в систему водоснабжения".

Есть пять предупреждающих признаков состояния, которые могут вызвать тревогу:
  • Кашель
  • Затрудненное дыхание
  • Боль в груди
  • Высокая температура
  • Гриппоподобные симптомы (головные боли, мышечные боли, усталость и озноб).
Вам может потребоваться посетить больницу, если у вас диагностирована болезнь легионеров, чтобы получить надлежащее лечение.

Хотя это состояние иногда может оказаться смертельным, большинство людей могут полностью выздороветь, но это может занять несколько недель.



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Чтобы попытаться предотвратить распространение надоедливых бактерий, обязательно используйте дезинфицирующее средство в бассейнах и подобных местах, где они могут распространяться.



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