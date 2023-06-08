5 симптомов смертельной болезни, которая скрывается в бассейнах, кондиционерах и садах
Поскольку вода является ключевым элементом предстоящих долгих летних дней, осознание риска, связанного с болезнью легионеров, может оказаться полезным.
Когда погода становится теплее, многие британцы отправляются в бассейны и сады, чтобы насладиться солнечными лучами в свободное время. С другой стороны, люди также будут искать способы сохранять прохладу в течение рабочего дня, включая системы кондиционирования воздуха.
Врач предупреждает о потенциально смертельной болезни, которая может процветать в бассейнах, садах, кондиционерах и многом другом. Жаркая погода являются идеальной средой для размножения болезни легионеров.
"Это относится к серьезной инфекции легких, вызванной бактериями Legionella, которыми можно заразиться при вдыхании крошечных капель воды. Примерно один из каждых 10 человек, заболевших этим заболеванием, умирает из-за осложнений", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Легионелла может быть обнаружена в системах кондиционирования воздуха, спа-бассейнах, гидромассажных ваннах, кранах и душах, которыми редко пользуются, или даже во влажном компосте для садовых растений.
"Люди обычно подхватывают его в таких местах, как отели, больницы или офисы, где бактерии попадают в систему водоснабжения".
Есть пять предупреждающих признаков состояния, которые могут вызвать тревогу:
- Кашель
- Затрудненное дыхание
- Боль в груди
- Высокая температура
- Гриппоподобные симптомы (головные боли, мышечные боли, усталость и озноб).
Хотя это состояние иногда может оказаться смертельным, большинство людей могут полностью выздороветь, но это может занять несколько недель.
Чтобы попытаться предотвратить распространение надоедливых бактерий, обязательно используйте дезинфицирующее средство в бассейнах и подобных местах, где они могут распространяться.
Ранее МедикФорум писал о вреде кофе.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий