5 симптомов смертельной болезни, которая скрывается в бассейнах, кондиционерах и садах

"Это относится к серьезной инфекции легких, вызванной бактериями Legionella, которыми можно заразиться при вдыхании крошечных капель воды. Примерно один из каждых 10 человек, заболевших этим заболеванием, умирает из-за осложнений", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Люди обычно подхватывают его в таких местах, как отели, больницы или офисы, где бактерии попадают в систему водоснабжения".

Кашель

Затрудненное дыхание

Боль в груди

Высокая температура

Гриппоподобные симптомы (головные боли, мышечные боли, усталость и озноб).

Чтобы попытаться предотвратить распространение надоедливых бактерий, обязательно используйте дезинфицирующее средство в бассейнах и подобных местах, где они могут распространяться.

Когда погода становится теплее, многие британцы отправляются в бассейны и сады, чтобы насладиться солнечными лучами в свободное время. С другой стороны, люди также будут искать способы сохранять прохладу в течение рабочего дня, включая системы кондиционирования воздуха.Врач предупреждает о потенциально смертельной болезни, которая может процветать в бассейнах, садах, кондиционерах и многом другом.Легионелла может быть обнаружена в системах кондиционирования воздуха, спа-бассейнах, гидромассажных ваннах, кранах и душах, которыми редко пользуются, или даже во влажном компосте для садовых растений.Вам может потребоваться посетить больницу, если у вас диагностирована болезнь легионеров, чтобы получить надлежащее лечение.Хотя это состояние иногда может оказаться смертельным, большинство людей могут полностью выздороветь, но это может занять несколько недель.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.