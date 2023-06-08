Употребление алкоголя в жаркую погоду «чрезвычайно опасно» — врач назвал 4 риска

«Одним из самых больших рисков питья на улице летом является обезвоживание. Алкоголь удаляет жидкости из вашей крови через почечную систему, которая включает почки, мочеточники и мочевой пузырь, гораздо быстрее, чем другие жидкости», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Головокружение

Усталость

Чувство жажды

Сухость во рту, губах и глазах.

«Количество ультрафиолета, необходимое для ожога кожи человека, было намного меньше, чем без употребления алкоголя».

«Алкоголь может уменьшить количество выделяемого нами пота, что затрудняет охлаждение тела. Это может привести к тому, что температура вашего тела поднимется до чрезвычайно опасного уровня, что приведет к тепловому удару».

Обезвоживание

Солнечный ожог

Тепловой удар

Утопление.

Когда этот процесс происходит в жаркую погоду, существует дополнительный риск обезвоживания, поскольку тело потеет, чтобы охладиться.Еще одним риском сочетания алкоголя и жаркой погоды являетсятак как исследования показывают, что после употребления алкоголя кожа становится более чувствительной к солнцу.Поскольку алкоголь может ухудшить суждение человека, вероятность того, что кто-то забудет пополнить свою защиту от солнца в состоянии алкогольного опьянения, выше.Употребление алкоголя также может увеличить рисккоторый возникает, когда организм не может регулировать свою температуру.Существует такжев состоянии алкогольного опьянения, потому что «алкоголь ослабляет нервы, контролирующие непроизвольные действия, такие как дыхание и рвотный рефлекс.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе для сосудов.

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