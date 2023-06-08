5 авокадо в неделю снижают артериальное давление на 17% - нутрициолог Строков

«Авокадо — это фрукт, богатый пищевыми волокнами, калием, магнием, моно- и ПНЖК, а также биоактивными фитохимическими веществами, которые являются питательными компонентами, связанными со здоровьем сердечно-сосудистой системы».

"Ученые пришли к выводу, что употребление пяти или более порций авокадо в неделю дает наилучшие результаты с точки зрения снижения артериального давления".

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, является распространенным заболеванием, которое может повысить риск серьезных осложнений со здоровьем.Считается, что около четверти всех взрослых живут с высоким кровяным давлением, хотя многие могут не знать об этом. Одной из основных причин высокого кровяного давления является диета. Однако, в то время как некоторые продукты могут повышать кровяное давление, другие могут его снижать.Одним из популярных продуктов, обладающих свойствами снижения артериального давления, является авокадо. Продукт, который часто едят на тостах или с яйцами на завтрак, богаты многими полезными для здоровья питательными веществами.В рамках нового исследования команда проанализировала данные о более чем 67 000 женщин в возрасте 25 лет и старше.Они записали, сколько авокадо они ели каждую неделю и сколько случаев гипертонии было в течение среднего периода наблюдения в два года.Ранее МедикФорум писал о вреде мучных продуктов.

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