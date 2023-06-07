Врач Бинатова назвала провокаторами старения мучные продукты и крупы

«Попадая в организм, белая мука превращается в глюкозу, избыток которой негативно влияет на состояние кожи. Поэтому регулярное употребление мучных изделий (с добавлением сахара или без) способствует преждевременному старению», - сообщила врач Бинатова в беседе с «Известиями».

«Большое количество соли содержится и в колбасных изделиях. Кроме того, в них добавляют стабилизаторы, усилители вкуса и нитриты, вредные для организма. Лучше отказаться от колбас, заменив их на мясо – источник натурального белка и аминокислот», - дала совет специалист.

По словам эндокринолога и диетолога Эльвины Бинатовой, провокаторами преждевременного или слишком быстрого старения бывают разные факторы, одним из них является несбалансированное питание. В частности, организм может стареть из-за пристрастия к мучным и хлебобулочным изделиям – в особенности тем, что готовятся из белой муки.Также провокаторами старения специалист назвала употребляемые в большом количестве сахаросодержащие продукты и напитки. Обилие сахара губительно действует на коллаген, способствует преждевременному увяданию кожи, появлению морщин.Помимо этого, процесс старения ускоряет большое количество соли, употребляемое человеком. В избытке соль ведет к задержке жидкости, накапливаемой в межклеточноим пространстве и вызывающей отеки. Кожа в этом случае растягивается, истончается, становится дряблой, на ней образуются заломы и морщины.С осторожностью следует относиться и к крупам. При употреблении очищенных рафинированных круп организм получает большую дозу простых углеводов перерабатываемых в сахар (глюкозу), который негативно сказывается на состоянии кожи.Мешают сохранять моложавость и пастеризованные молочные продукты. Эксперт заявила, что пастеризация лишает их практически всех полезные свойств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно сделать белый хлеб безопасным для фигуры.

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