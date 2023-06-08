Врач Павлова: потливость бывает симптомом серьезных нарушений

«Щитовидка может начать вырабатывать огромное количество гормона тироксина, который для нашего организма, как дрова для печки», - сообщила Зухра Павлова.

Врач Павлова заметила, что выраженная потливость у человека, который не страдает от жары и не подвергается усиленным физическим нагрузкам, с большой вероятностью говорит об имеющихся нарушениях, в том числе очень серьезных. По словам медика, в таких обстоятельствах первой проверяется щитовидная железа.Врач подсказала, что у людей с таким нарушением, помимо потливости, развивается склонность к тревожности, аритмии. Кроме того, у них снижается вес (это может происходить при нормальном питании и даже повышенном аппетите). Нередко подобное отклонение в работе щитовидки возникает у женщин в период менопаузы и перименопаузы. Если же оно наблюдается у женщин, которым еще далеко до наступления климакса, причину такого отклонения должен выяснять врач, поскольку оно может указывать на имеющиеся заболевания, включая опасные – сердечно-сосудистые, воспалительные, онкологические.Что касается мужчин, у них сильная потливость может означать дисбаланс гормона дигидротестостерона. На это нарушение также указывает запах муксуса от мужчины, который остается даже после приема душа. При наборе таких симптомов представителям сильного пола тоже нужно обращаться к эндокринологу. Сбой в производстве дигидротестостерона означает для мужчин риск проблем с предстательной железой, состоянием кожи и волос.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что трещины на пятках могут сигнализировать об имеющемся диабете.

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