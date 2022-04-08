Врач Павлова назвала доступную многим привычку долгожителей

«главной привычкой долгожителей является ходьба пешком».

«Обитатели японского острова, как правило, не занимаются бегом, обходятся без изнурительных тренировок. Вместо этого они отдают предпочтение ходьбе пешком, работе по дому и саду», - сообщила медик.

«Стресс приводит к хроническому воспалению, связанному со всеми основными возрастными заболеваниями», - предупредила врач, говоря о том, как важно уметь правильно бороться с ним.