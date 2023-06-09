6 кулинарных советов от нутрициолога Строкова для диабетиков - помогут контролировать сахар

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6 кулинарных советов от нутрициолога Строкова для диабетиков - помогут контролировать сахар


Диабетики должны быть осторожны, чтобы их уровень в крови не стал слишком высоким, что может привести к опасным осложнениям.


Если у вас диабет, важно придерживаться здоровой сбалансированной диеты. Врач-нутрициолог порекомендовал пять способов избежать скачков сахара в крови во время еды.

Сократите количество углеводов и выберите продукты с высоким содержанием клетчатки


«Убедитесь, что в пище не много углеводов, потому что все углеводы (кроме клетчатки) усваиваются в виде сахара , что вызывает большинство проблем у диабетиков. Цельные зерна, такие как коричневый рис, цельнозерновой хлеб и лебеда, содержат больше клетчатки и часто меньше повышают уровень сахара в крови», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Контролируйте размеры порций


Помните о размерах своих порций, чтобы помочь регулировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес. Используйте мерные чашки или пищевые весы, чтобы точно определять порции
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Отдавайте предпочтение продуктам, богатым клетчаткой


Включите в свой рацион большое количество клетчатки, так как она помогает замедлить усвоение сахара и улучшает контроль уровня сахара в крови. Ешьте такие продукты, как фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты.

Сосредоточьтесь на белке


«Включите в свое питание нежирные источники белка, такие как говядина, птица, морепродукты, тофу, яйца и молочные продукты».


Пшённая крупа поможет защититься от диабета


Белки помогают поддерживать чувство сытости и стабилизируют уровень сахара в крови.

Ограничьте добавленный сахар и сладкие напитки


Сведите к минимуму потребление сладких напитков, включая газированные напитки, фруктовые соки и подслащенные чаи.



Вегетарианские продукты для диабетиков


Подчеркните здоровые методы приготовления пищи


«Выбирайте запекание, приготовление на гриле, приготовление на пару или обжаривание, а если вы жарите продукты, используйте более здоровые жиры, такие как оливковое масло».



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