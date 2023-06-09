Диетолог Стародубова: привычка быстро есть вредна и ведет к лишнему весу

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прием пищи

Диетолог Антонина Стародубова: привычка быстро поглощать пищу способствует набору лишнего веса.

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«Торопиться во время приема пищи – крайне вредная привычка», - подчеркнула Стародубова в интервью «Ленте.ру».

Диетолог объяснила, что привычка быстро есть тесно связана с развитием переедания. Стародубова заметила, что когда пища попадает в желудок, мозг получает сигнал о насыщении не сразу – полноценное чувство сытости формируется через 20 минут. При высокой скорости поглощения пищи за это время будет съедено большое количество еды. В результате формирование механизма насыщения будет ассоциироваться только с изобилием пищи, человек будет систематически переедать. Последствием этого с большой вероятностью станет избыточная масса тела или ожирение, с которым обычно связаны другие проблем со здоровьем.

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Диетолог порекомендовала во время приемов пищи класть в тарелку небольшие порции еды и есть размеренно, неторопливо, тщательно разжевывая твердую пищу. Защищая себя от переедания, мы получаем возможность сохранить здоровый вес с возрастом, что исключительно позитивно будет сказываться на здоровье.

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Антонина Стародубова
Антонина Стародубова
Здоровье
главный диетолог столичного департамента здравоохранения
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