Как похудеть после 50 лет: диетолог советует следовать трем привычкам

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Диетолог Мария Алдонина советует худеющим включать белок в каждый прием пищи.

В беседе с «МедикФорум» диетолог Алдонина рассказала, какие привычки помогают похудеть после 50 лет.

Начать есть больше белка. По словам специалиста, увеличение потребляемого белка является одним из самых действенных «секретов похудения» после 50 лет – к тому же такая привычка не только помогает сбросить вес, но также препятствует возрастной потере мышечной массы.

«Следует включать 20 -30 граммов белка в каждый прием пищи – это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обеспечивает более эффективное насыщение», - поделилась рекомендацией эксперт.

Готовить больше домашней еды. Реже есть вне дома и больше готовить дома – это еще одна привычка, которой нужно следовать, чтобы похудеть после 50 лет. Диетолог отмечает, что в этом случае питание человека становится более здоровым, насыщенным свежими, полезными ингредиентами. Чем меньше в рационе готовых переработанных продуктов, тем лучше для организма и фигуры, подчеркнула эксперт.

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Есть в начале приема пищи богатые клетчаткой овощи. Употребление богатых клетчаткой некрахмалистых овощей в начале каждого приема пищи тоже помогает сбрасывать вес после 50 лет. Клетчатка замедляет пищеварение, а при употреблении в начале еды помогает стабилизировать уровень сахара в крови – насыщение наступает быстрее и длится дольше.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом были названы фрукты с низким содержанием углеводов.

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