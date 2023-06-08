Как похудеть после 50 лет: диетолог советует следовать трем привычкам

«Следует включать 20 -30 граммов белка в каждый прием пищи – это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обеспечивает более эффективное насыщение», - поделилась рекомендацией эксперт.

В беседе с «МедикФорум» диетолог Алдонина рассказала, какие привычки помогают похудеть после 50 лет.По словам специалиста, увеличение потребляемого белка является одним из самых действенных «секретов похудения» после 50 лет – к тому же такая привычка не только помогает сбросить вес, но также препятствует возрастной потере мышечной массы.Реже есть вне дома и больше готовить дома – это еще одна привычка, которой нужно следовать, чтобы похудеть после 50 лет. Диетолог отмечает, что в этом случае питание человека становится более здоровым, насыщенным свежими, полезными ингредиентами. Чем меньше в рационе готовых переработанных продуктов, тем лучше для организма и фигуры, подчеркнула эксперт.Употребление богатых клетчаткой некрахмалистых овощей в начале каждого приема пищи тоже помогает сбрасывать вес после 50 лет. Клетчатка замедляет пищеварение, а при употреблении в начале еды помогает стабилизировать уровень сахара в крови – насыщение наступает быстрее и длится дольше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом были названы фрукты с низким содержанием углеводов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.