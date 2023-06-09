Женщины подвергаются риску инсульта, не подозревая об этом - невролог Алехина назвала симптомы
Глухота, паралич – такие сигналы тревоги при инсульте знакомы многим. Но у женщин на него должны указывать и якобы безобидные признаки.
Типично, что нарушения кровообращения в головном мозге вызывают подобные симптомы недостаточности.
Врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум о «минусовых симптомах». То есть «функция, которая работала ранее, больше не работает».
Женщины чаще переносят инсульт, чем мужчины
«Женщины живут намного дольше мужчин. У женщин больше лет жизни, в течение которых они подвержены риску инсульта», - говорит Алехина
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Женские факторы риска инсульта
Помимо возраста, существуют общие факторы риска, влияющие на женщин.
"Перед инсультом женщины чаще, чем мужчины, страдают мерцательной аритмией и сердечной недостаточностью, часто даже не подозревая об этом. В то же время они реже страдают (известной) ишемической болезнью сердца (ИБС), чем мужчины".
Другим фактором риска, характерным для женщин, являются гормоны. Когда женщины принимают гормоны, вероятность инсульта увеличивается минимально. Поэтому, по мнению эксперта, следует критически взвешивать риски и пользу при приеме гормонов (заместительная гормональная терапия), особенно в пожилом возрасте.
Проверка симптомов инсульта у женщин
Нередко упоминаются и характерные для женщин симптомы, которые должны сопровождать инсульт:
- Сильная головная боль
- Тошнота
- Рвота
- Вращательное головокружение
- Одышка
- Боль в груди и учащенное сердцебиение
- Лицевая боль
- Боль в суставах
- Икота
«Острый инсульт обычно вызывает «минус-симптомы», т.е. онемение, слабость, сужение поля зрения и отсутствие «плюс-симптомов», т.е. отсутствие боли, кроме головной боли».
Ранее МедикФорум писал о симптомах микроинсульта.
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