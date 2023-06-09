Женщины подвергаются риску инсульта, не подозревая об этом - невролог Алехина назвала симптомы





Женщины чаще переносят инсульт, чем мужчины

«Женщины живут намного дольше мужчин. У женщин больше лет жизни, в течение которых они подвержены риску инсульта», - говорит Алехина

Женские факторы риска инсульта

"Перед инсультом женщины чаще, чем мужчины, страдают мерцательной аритмией и сердечной недостаточностью, часто даже не подозревая об этом. В то же время они реже страдают (известной) ишемической болезнью сердца (ИБС), чем мужчины".

Проверка симптомов инсульта у женщин

Сильная головная боль

Тошнота

Рвота

Вращательное головокружение

Одышка

Боль в груди и учащенное сердцебиение

Лицевая боль

Боль в суставах

Икота

«Острый инсульт обычно вызывает «минус-симптомы», т.е. онемение, слабость, сужение поля зрения и отсутствие «плюс-симптомов», т.е. отсутствие боли, кроме головной боли».

Типично, что нарушения кровообращения в головном мозге вызывают подобные симптомы недостаточности.То естьПомимо возраста, существуют общие факторы риска, влияющие на женщин.Другим фактором риска, характерным для женщин, являются гормоны. Когда женщины принимают гормонывероятность инсульта увеличивается минимально. Поэтому, по мнению эксперта, следует критически взвешивать риски и пользу при приеме гормонов (заместительная гормональная терапия), особенно в пожилом возрасте.Ранее МедикФорум писал о симптомах микроинсульта.

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