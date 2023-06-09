Терапевт Тихомирова назвала резкое похудение признаком ряда опасных заболеваний
Врач-терапевт Елена Тихомирова в случае резкого похудения нужно исключать рак, туберкулез, диабет.
Потеря веса часто воспринимается людьми в позитивном ключе, но терапевт Тихомирова констатировала в интервью:
«Внезапная потеря массы тела – это очень опасный симптом».
Врач уточнила, что речь идет о резком похудении, возникающем в привычных для человека условиях, когда он не меняет своего рациона и образа жизни. По словам медика, подобная потеря веса свидетельствует о происходящем в организме активном метаболическом процессе, требующего затрат большого количества энергии.
«Это может говорить о наличии целого ряда грозных заболеваний», - сказала «Известиям» терапевт Елена Тихомирова.
Врач уточнила, какие опасные заболевания могут проявляться признаком в виде резкого похудения.
- Злокачественные опухоли.
- Туберкулез.
- Диабет первого типа.
- Тиреотоксикоз.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть вредна привычка быстро есть.
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Елена Тихомирова
Здоровье
врач-терапевт, диетолог
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