Терапевт Тихомирова назвала резкое похудение признаком ряда опасных заболеваний

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ноги на весах

Врач-терапевт Елена Тихомирова в случае резкого похудения нужно исключать рак, туберкулез, диабет.

Потеря веса часто воспринимается людьми в позитивном ключе, но терапевт Тихомирова констатировала в интервью:

«Внезапная потеря массы тела – это очень опасный симптом».

Врач уточнила, что речь идет о резком похудении, возникающем в привычных для человека условиях, когда он не меняет своего рациона и образа жизни. По словам медика, подобная потеря веса свидетельствует о происходящем в организме активном метаболическом процессе, требующего затрат большого количества энергии.

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«Это может говорить о наличии целого ряда грозных заболеваний», - сказала «Известиям» терапевт Елена Тихомирова.

Врач уточнила, какие опасные заболевания могут проявляться признаком в виде резкого похудения.
  • Злокачественные опухоли.
  • Туберкулез.
  • Диабет первого типа.
  • Тиреотоксикоз.
Тихомирова подчеркнула, что при резкой и беспричинной на первый взгляд потере массы тела нужно обязательно обращаться к врачу и выяснять, что вызвало подобное похудение.

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Елена Тихомирова
Елена Тихомирова
Здоровье
врач-терапевт, диетолог
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