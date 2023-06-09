Терапевт Тихомирова назвала резкое похудение признаком ряда опасных заболеваний

«Внезапная потеря массы тела – это очень опасный симптом».

«Это может говорить о наличии целого ряда грозных заболеваний», - сказала «Известиям» терапевт Елена Тихомирова.

Злокачественные опухоли.

Туберкулез.

Диабет первого типа.

Тиреотоксикоз.

Потеря веса часто воспринимается людьми в позитивном ключе, но терапевт Тихомирова констатировала в интервью:Врач уточнила, что речь идет о резком похудении, возникающем в привычных для человека условиях, когда он не меняет своего рациона и образа жизни. По словам медика, подобная потеря веса свидетельствует о происходящем в организме активном метаболическом процессе, требующего затрат большого количества энергии.Врач уточнила, какие опасные заболевания могут проявляться признаком в виде резкого похудения.Тихомирова подчеркнула, что при резкой и беспричинной на первый взгляд потере массы тела нужно обязательно обращаться к врачу и выяснять, что вызвало подобное похудение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть вредна привычка быстро есть.

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