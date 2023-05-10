Онколог Воробьев: синяки - тревожный признак рака крови

"Одним из наиболее распространенных признаков, которые могут вызвать тревогу, являются экхимозы, также известные как кровоподтеки. Синяк обычно возникает, когда кровеносные сосуды под кожей повреждены. Пациенты с лейкемией чаще сохраняют эти красочные изменения кожи, потому что их организм не вырабатывает достаточное количество тромбоцитов, чтобы закупорить кровоточащие кровеносные сосуды", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Усталость

Необъяснимая потеря веса

Кровотечение легко

Увеличение лимфатических узлов

Вздутие и/или боль в желудке

Частые инфекции

Ночная потливость

Боль в костях/суставах

Одышка.

Существует много различных типов рака крови, но лейкемия считается одним из трех основных видов. К сожалению, этот тип рака крови часто трудно обнаружить, потому что его симптомы могут быть довольно расплывчатыми и малоизвестными.Ранняя диагностика симптомов может стать первым шагом к выявлению любых раковых изменений.Хотя синяки при лейкемии выглядят как любые другие синяки, обычно их больше, чем обычно.Эти контрольные признаки могут также проявляться в необычных частях вашего тела, например, на спине.Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, Воробьев рекомендует обратиться к своему врачу общей практики.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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