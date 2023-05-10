Онколог Воробьев: синяки - тревожный признак рака крови

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Онколог Воробьев: синяки - тревожный признак рака крови


Ваша кожа может предупредить вас о лейкемии, которая считается одним из наиболее распространенных видов рака крови.


Существует много различных типов рака крови, но лейкемия считается одним из трех основных видов. К сожалению, этот тип рака крови часто трудно обнаружить, потому что его симптомы могут быть довольно расплывчатыми и малоизвестными.

Ранняя диагностика симптомов может стать первым шагом к выявлению любых раковых изменений. 


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"Одним из наиболее распространенных признаков, которые могут вызвать тревогу, являются экхимозы, также известные как кровоподтеки. Синяк обычно возникает, когда кровеносные сосуды под кожей повреждены. Пациенты с лейкемией чаще сохраняют эти красочные изменения кожи, потому что их организм не вырабатывает достаточное количество тромбоцитов, чтобы закупорить кровоточащие кровеносные сосуды", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Хотя синяки при лейкемии выглядят как любые другие синяки, обычно их больше, чем обычно.


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Эти контрольные признаки могут также проявляться в необычных частях вашего тела, например, на спине.

Помимо синяков, онколог призывает обращать внимание на следующие симптомы и признаки:
  • Усталость
  • Необъяснимая потеря веса
  • Кровотечение легко
  • Увеличение лимфатических узлов
  • Вздутие и/или боль в желудке
  • Частые инфекции
  • Ночная потливость
  • Боль в костях/суставах
  • Одышка.
Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, Воробьев рекомендует обратиться к своему врачу общей практики.


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