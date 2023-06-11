Российские врачи назвали сахар одним из самых вредных продуктов для организма

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выпечка в сахарной пудре

Эндокринолог клиники Зухра Павлова и кардиолог Анна Кореневич поделились мнением о том, какие вредные продукты должны быть исключены из рациона питания.

Российский врач Зухра Павлова сообщила, что при приеме пищи важно полноценно пережевывать пищу и не отвлекать внимание на смартфон или телевизор.

«Человек, который что-то смотрит и ест, не понимает, что ест, сколько ест, и теряет самое важное – эмоциональный компонент насыщения», - объяснила эндокринолог.

Также, по словам врача, для здоровья вредно есть жареную пищу – в идеале от такой еды лучше отказаться насовсем.

Еще один, продукт, который медик советует убрать из рациона, – сахар. Помимо этого следует минимизировать употребление алкоголя, не пить соки, газированные напитки. Еще специалист рекомендует не есть колбасу.

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«Лучше любой колбасы запечь кусок мяса, порезать его. И вкусно, и полезно, и сытно», - констатировала врач.

Другой российский врач, кардиолог Анна Кореневич также назвала в числе самых вредных продуктов для организма сахар. В частности, он очень вреден для здоровья сердца и сосудов. Корненевич отметила, что сахар и продукты с добавленным сахаром более опасны для сосудистой системы, чем жир. Употребление таких продуктов провоцирует развитие атеросклероза.

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«Сладости, обладающие высоким гликемическим индексом, нашему организму не нужны ни в каких количествах, от слова совсем», - заявила кардиолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чай и сыр на завтрак предпочтительнее кофе с колбасой.

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