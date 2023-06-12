Нутрициолог Строков назвал 4 причины, почему вы должны есть яйца

Яйца — универсальный и полезный продукт, который вы можете включить в свой сбалансированный рацион. Они богаты качественным белком, необходимыми питательными веществами и полезными жирами.









Хотя высокое содержание холестерина в яйцах раньше считалось проблемой, сегодня его влияние на уровень холестерина в крови считается ограниченным. Поэтому большинство людей могут употреблять яйца в умеренных количествах, не подвергая опасности здоровье своего сердца.

"В конечном счете, вы должны решить для себя, включать яйца в свой рацион или нет, принимая во внимание личные предпочтения, потребности в здоровье и любые факторы риска, которые у вас могут быть", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

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"Они являются отличным источником высококачественного белка, витамина B12, витамина D, витамина A, железа и многих других важных питательных веществ. Кроме того, яйца также содержат полезные жиры, такие как омега-3 жирные кислоты".

"Белок в яйцах может помочь регулировать аппетит и уменьшить тягу к еде".

Яйца богаты питательными веществами и содержат все незаменимые аминокислоты, необходимые вашему организму.. Было показано, что пищевой холестерин оказывает лишь ограниченное влияние на уровень холестерина в крови. Большинство людей могут есть яйца в умеренных количествах, не подвергая опасности здоровье своего сердца.Завтрак с яйцами может привести к более длительному ощущению сытости и снижению расхода калорий в течение дня по сравнению с завтраком с высоким содержанием углеводов.Яйца также содержат лютеин и зеаксантин. Это антиоксиданты, которые важны для ваших глаз и могут снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна.Ранее МедикФорум писал о вреде алкоголя.

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