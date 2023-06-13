Мыло, которым вы пользуетесь, привлекает комаров - эти запахи следует избегать

"Новое исследование показало, что то, как вы пахнете, может повлиять на вероятность укуса насекомыми. Комары полагаются на нектар растений для поддержания своего метаболизма, а также на определенные питательные вещества, необходимые для производства яиц. У людей, которые пахнут этими питательными веществами в сочетании с цветочным ароматом, могут возникнуть проблемы, когда дело доходит до укусов комаров", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Просто изменив запах мыла, тот, кто уже привлекает комаров со скоростью выше средней, может еще больше усилить или уменьшить это притяжение».





Укусы комаров летом раздражают многих людей, вызывая зуд и опухание кожи. Однако в тяжелых случаях они могут распространять болезни и даже вызывать смерть.Некоторые люди страдают от укусов чаще, чем другие, и однозначного ответа на вопрос, почему это происходит, нет.Это побудило группу ученых провести исследование, которое рассмотрело влияние различных запахов на привлекательность комаров. Они обнаружили, что некоторые виды мыла могут сделать людей более или менее привлекательными для комаров.В рамках исследования наблюдались четыре добровольца. Был проанализирован уникальный природный запах каждого участника, вымытого и немытого. Для мытья использовалось мыло марок Dial, Dove, Native и Simple Truth.Более 60 процентов того, что ощущается после мытья, исходит от мыла, а не от естественных запахов тела. Другой аспект заключается в том, что это не просто добавляет вещества к запаху нашего тела, но также заменяет некоторые химические вещества и устраняет другие, которые смываются.Ароматы были взяты из нейлонового рукава, надетого на предплечье, когда тело было как в вымытом, так и в немытом состоянии.Было обнаружено, чтоа одно уменьшало. Единственное мыло, снижавшее привлекательность,Ранее МедикФорум писал о признаках тромбоза.

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