Потливость по ночам — врач Гуреева назвала 11 болезней, которые являются причиной

795 Фото: https://unsplash.com/photos/RJp0YdjgK_E
Потливость по ночам — врач Гуреева назвала 11 болезней, которые являются причиной


Ночная потливость может быть связана с серьезными и потенциально опасными для жизни заболеваниями.


Потоотделение является естественной функцией организма, которая удаляет жидкость на основе солей из потовых желез.

Его основная цель — контролировать температуру тела, поэтому в жару мы больше потеем. Хотя это обычное явление как днем, так и ночью в летние месяцы, это может сигнализировать о чем-то зловещем.

«Потоотделение во время сна — обычное явление и происходит в основном по двум причинам. Во-первых, это ваше окружение. Хотя приятно завернуться под тяжелое одеяло или надеть теплую пижаму, эти вещи часто могут привести к тому, что вы проснетесь посреди ночи в поту. Еще одна причина — проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения, апноэ во сне, беспокойство и вирусные инфекции, и это лишь некоторые из них», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


Когда поговорить с врачом


Если ваша ночная потливость достигает такой степени, что вы начинаете испытывать дневную усталость в результате потери сна из-за потоотделения, пришло время обратиться к врачу.

Врачи объяснили причины повышенной потливости ночью у мужчин и женщин


«Если вы постоянно потеете в течение двух или более недель без каких-либо признаков улучшения, вам также следует подумать об обращении за профессиональной помощью».

Гуреева назвала некоторые медицинские причины ночной потливости могут включать:
  • Расстройство, связанное с употреблением алкоголя и/или психоактивных веществ
  • Тревожные расстройства
  • Аутоиммунные заболевания
  • Эндокардит (инфекция внутренней оболочки сердца)
  • ВИЧ/СПИД
  • Ходжкинская и неходжкинская лимфома
  • Гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы)
  • Лейкемия
  • Миелофиброз (заболевание костного мозга)
  • Нарушения сна (например, обструктивное апноэ сна)
  • Туберкулез.



Если такая боль будит вас по ночам, пора проверить почки



Способы предотвращения ночной потливости


Если ваша ночная потливость не связана с каким-либо заболеванием, есть способы предотвратить это. Избегайте обильной еды по крайней мере за два-три часа до сна. Отказ от острой пищи и кофеина на ночь также может стать отличным способом избавиться от ночной потливости.



Ранее МедикФорум писал о признаках тромба.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Ночная потливость и бессонница — врач Стрэнд объяснил, когда это серьезно
Чрезмерная потливость по ночам – признак серьезной болезни крови
Чрезмерное потоотделение сигнализирует о 5-и тяжелых болезнях - врач
Теги : ночная потливость, советы врачей, потливость