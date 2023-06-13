Потливость по ночам — врач Гуреева назвала 11 болезней, которые являются причиной

«Потоотделение во время сна — обычное явление и происходит в основном по двум причинам. Во-первых, это ваше окружение. Хотя приятно завернуться под тяжелое одеяло или надеть теплую пижаму, эти вещи часто могут привести к тому, что вы проснетесь посреди ночи в поту. Еще одна причина — проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения, апноэ во сне, беспокойство и вирусные инфекции, и это лишь некоторые из них», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.





Когда поговорить с врачом

«Если вы постоянно потеете в течение двух или более недель без каких-либо признаков улучшения, вам также следует подумать об обращении за профессиональной помощью».

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя и/или психоактивных веществ

Тревожные расстройства

Аутоиммунные заболевания

Эндокардит (инфекция внутренней оболочки сердца)

ВИЧ/СПИД

Ходжкинская и неходжкинская лимфома

Гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы)

Лейкемия

Миелофиброз (заболевание костного мозга)

Нарушения сна (например, обструктивное апноэ сна)

Туберкулез.

Способы предотвращения ночной потливости

Потоотделение является естественной функцией организма, которая удаляет жидкость на основе солей из потовых желез.Его основная цель — контролировать температуру тела, поэтому в жару мы больше потеем. Хотя это обычное явление как днем, так и ночью в летние месяцы, это может сигнализировать о чем-то зловещем.Если ваша ночная потливость достигает такой степени, что вы начинаете испытывать дневную усталость в результате потери сна из-за потоотделения, пришло время обратиться к врачу.Если ваша ночная потливость не связана с каким-либо заболеванием, есть способы предотвратить это. Избегайте обильной еды по крайней мере за два-три часа до сна. Отказ от острой пищи и кофеина на ночь также может стать отличным способом избавиться от ночной потливости.Ранее МедикФорум писал о признаках тромба.

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