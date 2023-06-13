Потливость по ночам — врач Гуреева назвала 11 болезней, которые являются причиной
Ночная потливость может быть связана с серьезными и потенциально опасными для жизни заболеваниями.
Потоотделение является естественной функцией организма, которая удаляет жидкость на основе солей из потовых желез.
Его основная цель — контролировать температуру тела, поэтому в жару мы больше потеем. Хотя это обычное явление как днем, так и ночью в летние месяцы, это может сигнализировать о чем-то зловещем.
«Потоотделение во время сна — обычное явление и происходит в основном по двум причинам. Во-первых, это ваше окружение. Хотя приятно завернуться под тяжелое одеяло или надеть теплую пижаму, эти вещи часто могут привести к тому, что вы проснетесь посреди ночи в поту. Еще одна причина — проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения, апноэ во сне, беспокойство и вирусные инфекции, и это лишь некоторые из них», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Когда поговорить с врачом
Если ваша ночная потливость достигает такой степени, что вы начинаете испытывать дневную усталость в результате потери сна из-за потоотделения, пришло время обратиться к врачу.
«Если вы постоянно потеете в течение двух или более недель без каких-либо признаков улучшения, вам также следует подумать об обращении за профессиональной помощью».
Гуреева назвала некоторые медицинские причины ночной потливости могут включать:
- Расстройство, связанное с употреблением алкоголя и/или психоактивных веществ
- Тревожные расстройства
- Аутоиммунные заболевания
- Эндокардит (инфекция внутренней оболочки сердца)
- ВИЧ/СПИД
- Ходжкинская и неходжкинская лимфома
- Гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы)
- Лейкемия
- Миелофиброз (заболевание костного мозга)
- Нарушения сна (например, обструктивное апноэ сна)
- Туберкулез.
Способы предотвращения ночной потливости
Если ваша ночная потливость не связана с каким-либо заболеванием, есть способы предотвратить это. Избегайте обильной еды по крайней мере за два-три часа до сна. Отказ от острой пищи и кофеина на ночь также может стать отличным способом избавиться от ночной потливости.
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