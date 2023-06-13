3 добавки, которые помогают снизить давление – врач Андреева
Наличие высокого кровяного давления повышает ваши шансы получить опасные неотложные медицинские состояния, такие как сердечные приступы и инсульты.
Это состояние, известное как гипертония, означает, что ваше сердце усиленно работает, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Со временем это создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и органы, включая мозг, сердце и почки.
Известно несколько факторов, повышающих кровяное давление, таких как диета, избыточный вес, недостаточная физическая нагрузка и курение сигарет.
Рекомендуется внести изменения в эти привычки, чтобы снизить кровяное давление.
"Наряду с изменением диеты есть также добавки, которые вы можете добавить в свой распорядок, чтобы помочь с этим", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
К трем таким добавкам относятся:
- Витамин C
- Куркума
- Цинк.
Витамин C
В исследовании были проанализированы результаты 29 существующих испытаний. Было обнаружено, что кратковременный прием добавок с витамином С снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.
"В краткосрочных испытаниях добавка витамина С снижала систолическое и диастолическое артериальное давление".
Куркума
Куркума — это распространенная специя, которая, как считается, имеет ряд преимуществ для здоровья благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам.
"Употребление куркумина/куркумы может улучшить давление при длительном введении".
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Цинк
Цинк — это микроэлемент, а это значит, что организму нужны лишь небольшие его количества. Дефицит может быть связан с высоким кровяным давлением.
"Низкие, чем обычно, уровни цинка могут способствовать высокому кровяному давлению (гипертонии), изменяя способ обработки натрия почками".
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