3 добавки, которые помогают снизить давление – врач Андреева

"Наряду с изменением диеты есть также добавки, которые вы можете добавить в свой распорядок, чтобы помочь с этим", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Витамин C

Куркума

Цинк.





Витамин C

"В краткосрочных испытаниях добавка витамина С снижала систолическое и диастолическое артериальное давление".

Куркума

"Употребление куркумина/куркумы может улучшить давление при длительном введении".

Цинк

"Низкие, чем обычно, уровни цинка могут способствовать высокому кровяному давлению (гипертонии), изменяя способ обработки натрия почками".

Это состояние, известное как гипертония, означает, что ваше сердце усиленно работает, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Со временем это создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и органы, включая мозг, сердце и почки.Известно несколько факторов, повышающих кровяное давление, таких как диета, избыточный вес, недостаточная физическая нагрузка и курение сигарет.Рекомендуется внести изменения в эти привычки, чтобы снизить кровяное давление.В исследовании были проанализированы результаты 29 существующих испытаний. Было обнаружено, что кратковременный прием добавок с витамином С снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.Куркума — это распространенная специя, которая, как считается, имеет ряд преимуществ для здоровья благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам.Цинк — это микроэлемент, а это значит, что организму нужны лишь небольшие его количества. Дефицит может быть связан с высоким кровяным давлением.Ранее МедикФорум писал о признаках тромба.

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