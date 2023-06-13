3 добавки, которые помогают снизить давление – врач Андреева

246 Фото: https://unsplash.com/photos/3hTQWOv0yjQ
3 добавки, которые помогают снизить давление – врач Андреева


Наличие высокого кровяного давления повышает ваши шансы получить опасные неотложные медицинские состояния, такие как сердечные приступы и инсульты.


Это состояние, известное как гипертония, означает, что ваше сердце усиленно работает, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Со временем это создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и органы, включая мозг, сердце и почки.

Известно несколько факторов, повышающих кровяное давление, таких как диета, избыточный вес, недостаточная физическая нагрузка и курение сигарет.


Гипертония: ежедневная чашка чая может помочь снизить снизить давление


Рекомендуется внести изменения в эти привычки, чтобы снизить кровяное давление.

"Наряду с изменением диеты есть также добавки, которые вы можете добавить в свой распорядок, чтобы помочь с этим", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


К трем таким добавкам относятся:
  • Витамин C
  • Куркума
  • Цинк.


Витамин C


В исследовании были проанализированы результаты 29 существующих испытаний. Было обнаружено, что кратковременный прием добавок с витамином С снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.

"В краткосрочных испытаниях добавка витамина С снижала систолическое и диастолическое артериальное давление".

Куркума


Куркума — это распространенная специя, которая, как считается, имеет ряд преимуществ для здоровья благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам.

"Употребление куркумина/куркумы может улучшить давление при длительном введении".



Высокое давление: 3 вкусных напитка для естественного снижения показаний - подтверждено исследованиями


Цинк


Цинк — это микроэлемент, а это значит, что организму нужны лишь небольшие его количества. Дефицит может быть связан с высоким кровяным давлением.

"Низкие, чем обычно, уровни цинка могут способствовать высокому кровяному давлению (гипертонии), изменяя способ обработки натрия почками".



Ранее МедикФорум писал о признаках тромба.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
2 фруктовых напитка, которые помогают снизить давление - "богаты калием"
Врач Андреева: ягоды жимолости особенно полезны для гипертоников
Диета при высоком давлении: врач назвала продукт для защиты от симптомов гипертонии
Теги : советы врачей, добавки, профилактика гипертонии