Онколог Печерица посоветовал делать флюрографию, чтобы не пропустить рак легких

«90% пациентов, которые сейчас получают лечение в торакальном отделении, это курильщики, либо в анамнезе у них длительный стаж курения», - рассказал онколог порталу 74.ru.

Врач-онколог Печерица сообщил, что клинические признаки такого опасного заболевания как рак легкого не возникают на начальном этапе развития опухоли. Они появляются, когда образование становится большим и происходит его прорастание в бронх. В этом случае у человека возникают постоянный кашель и одышка, начинающаяся при самом незначительном физическом усилии.Онколог Печерица подчеркнул, что самому высокому риску заболеть раком легких подвергаются курильщики.По словам медика, чем раньше человек начинает курить и чем интенсивнее его курение, тем значительнее его подверженность злокачественным опухолям, возникающим в легких, трахее, бронхах. Чтобы не пропустить смертельно опасное образование, онколог посоветовал делать флюрографию и другие профилактические обследования легких. Тем, кто не курит, обследоваться следует раз в год, курильщикам – чаще. При появлении стойкого кашля с кровохарканьем, беспричинном похудении нужно оперативно обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения во внешности могут вызываться серьезными проблемами со здоровьем.

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