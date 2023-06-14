Врач Андреева: ученые нашли "таблетку долголетия" - это таурин
Таурин — это аминокислота, которую организм вырабатывает, а также поглощает из пищи и энергетических напитков. Кроме всего прочего, он обеспечивает бодрящий эффект. Исследователи обнаружили, что с возрастом самопроизводство снижается, и что его прием противодействует старческим заболеваниям.
Новое исследование показывает удивительные эффекты таурина, который многим известен как добавка в энергетических напитках. Эта аминокислота образуется в организме в печени, а также поступает с пищей. Например, такие субпродукты, как сердце и печень, содержат таурин.
Таурин увеличивает продолжительность жизни мышей на 25 процентов
"Количество таурина в организме уменьшается с возрастом — как у животных, так и у людей. Чтобы выяснить, способствует ли это снижение процессу старения, исследователи давали мышам 1000 миллиграммов таурина на килограмм массы тела один раз в день до конца их жизни. На деле оказалось, что это увеличило продолжительность жизни мышей до 25 процентов по сравнению с мышами, которые не получали таурин", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Улучшение здоровья мышей, получавших таурин
Здоровье мышей, получавших таурин, также улучшилось, так что функция улучшилась.
- мышцы
- поджелудочная железа
- мозга
- кишечника
- и иммунная система
Таурин действует на разных уровнях против процесса старения
Чтобы точно увидеть, как таурин противодействует процессу старения, исследователи также смогли определить несколько механизмов:
- Он уменьшает старение клеток.
- Защищает от дефицита теломеразы.
- Он подавляет ухудшение функции митохондрий.
- Это уменьшает повреждение ДНК.
- Это уменьшает воспаление.
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