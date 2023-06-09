Ингредиент в энергетических напитках увеличивает продолжительность жизни на 8 лет
В исследованиях на животных таурин, обнаруженный в популярных энергетических напитках и источниках животного белка, смог увеличить продолжительность жизни.
Если вы поклонник энергетических напитков, вы, возможно, заметили таурин в качестве ингредиента, указанного на задней стороне банки. Однако этот тип химического вещества, называемый аминосульфоновой кислотой, естественным образом содержится в мясе, рыбе и даже в вашем теле.
"Согласно исследованиям на животных аминокислота может увеличить продолжительность вашей жизни на семь-восемь лет. Хотя таурин вырабатывается вашим телом, уровень этого питательного вещества обычно снижается с возрастом у разных видов, включая людей", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Глядя на животных среднего возраста, исследовательская группа обнаружила, что повышение уровня аминокислот до юношеского уровня продлевает жизнь более чем на 10 процентов.
Это последнее достижение в поисках более долгой жизни началось с попытки определить различия между молодыми и старыми в крови разных видов. Интересно, что одной из «наиболее резко» ухудшенных молекул был таурин.
Чтобы изучить влияние таурина на продолжительность жизни, исследовательская группа вводила суточную дозу 14-месячным мышам, что эквивалентно примерно 45-летнему возрасту человека.
Результаты показали, что мыши не только жили дольше, но и имели лучшее здоровье.
«Мыши, получавшие таурин, были здоровее и выглядели моложе. Они стали стройнее, у них увеличился расход энергии, увеличилась плотность костей, улучшилась память и помолодела иммунная система».
Более того, если бы данные, полученные с мышей, были применены к людям, то, по мнению исследователей, к жизни добавилось бы семь-восемь дополнительных лет.
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