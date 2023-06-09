Ингредиент в энергетических напитках увеличивает продолжительность жизни на 8 лет

"Согласно исследованиям на животных аминокислота может увеличить продолжительность вашей жизни на семь-восемь лет. Хотя таурин вырабатывается вашим телом, уровень этого питательного вещества обычно снижается с возрастом у разных видов, включая людей", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Мыши, получавшие таурин, были здоровее и выглядели моложе. Они стали стройнее, у них увеличился расход энергии, увеличилась плотность костей, улучшилась память и помолодела иммунная система».

Если вы поклонник энергетических напитков, вы, возможно, заметили таурин в качестве ингредиента, указанного на задней стороне банки. Однако этот тип химического вещества, называемый аминосульфоновой кислотой, естественным образом содержится в мясе, рыбе и даже в вашем теле.Глядя на животных среднего возраста, исследовательская группа обнаружила, чтоЭто последнее достижение в поисках более долгой жизни началось с попытки определить различия между молодыми и старыми в крови разных видов. Интересно, чтоЧтобы изучить влияние таурина на продолжительность жизни, исследовательская группа вводила суточную дозу 14-месячным мышам, что эквивалентно примерно 45-летнему возрасту человека.Более того, если бы данные, полученные с мышей, были применены к людям, то, по мнению исследователей, к жизни добавилось бы семь-восемь дополнительных лет.Ранее МедикФорум писал о вреде мучного.

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