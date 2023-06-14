Вот что происходит с вашим телом, если вы ходите пешком каждый день - врач Захарова









Живите дольше, гуляя каждый день

"Ежедневная ходьба связана с 15-процентным снижением риска преждевременной смерти. В основном это связано с тем, что многие заболевания, такие как диабет, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, укрепляя кровеносные сосуды и тренируя сердце во время ходьбы", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Ходьба укрепляет вашу иммунную систему

Хорошо для психики

Борьба со стрессом с помощью ходьбы

"Низкий уровень стресса, в свою очередь, полезен не только для самочувствия, но и для здоровья в целом".

Ежедневная прогулка снижает риск развития 24 различных заболеваний, в том числе многих видов рака и всех видов сердечных заболеваний. Она также оказывает прямое влияние на ваше здоровье — физическое, психическое и духовное.Даже при 180 минутах упражнений в неделю вы сможете почувствовать положительный эффект.Снижение риска многих заболеваний и симптомов не в последнюю очередь связано с укреплением иммунной системы. Прогулки позволяют вам получать много свежего воздуха и солнечного света, что противодействует дефициту витамина D и благотворно влияет на вашу иммунную систему. Было показано, что активные люди имеют больше иммунных клеток и, следовательно, значительно больше способны противостоять инфекциям, вызванным вирусами и бактериями.Движение стимулирует кровообращение во всем теле. Это означает, что в мозг поступает больше кислорода. Кроме того, свежий воздух все равно поглощает больше свежего кислорода. В результате улучшается память и концентрация.Ходьба приносит пользу не только телу и уму, но и душе. Вы очищаете голову и легко можете отвлечься от повседневных забот и стрессов. Ходьба расслабляет мышцы и нервы и снижает кровяное давление.Ранее МедикФорум писал о пользе хлеба с маслом.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.