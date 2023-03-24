30-минутная прогулка снижает риск сердечных заболеваний - терапевт Андреева
Полчаса физической активности пять дней в неделю могут предотвратить одну из двенадцати смертей, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Сердечные и сердечно-сосудистые заболевания часто вызваны накоплением жировых веществ в кровеносных сосудах и уплотнением артерий, препятствующим притоку крови к сердцу. Хотя в некоторых случаях это может быть вызвано семейным анамнезом сердечных заболеваний, на него также сильно влияют факторы образа жизни.
К ним относятся курение, избыточный вес и нездоровое питание. Недостаточная физическая активность также является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя чем больше упражнений вы можете выполнять, тем лучше, есть определенное количество, которое снижает ваши шансы на развитие болезни.
Он рекомендовал 30 минут аэробных упражнений, также известных как кардио, в день. Кардио может включать упражнения с низким воздействием, такие как ходьба.
«Контроль артериального давления является основным фактором снижения риска сердечных заболеваний. Высокое кровяное давление значительно увеличивает риск сердечных заболеваний, как и высокий уровень холестерина. Поэтому вы должны уделять физическим упражнениям не менее 30 минут каждый день. Это в сочетании со сбалансированной диетой поможет поддерживать здоровый вес тела и снизить кровяное давление и уровень холестерина. Избегание ожирения также сыграет большую роль в снижении риска сердечных заболеваний», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание и бег, помогают проработать больше мышц вашего тела, обеспечивая вам хорошую тренировку. Это помогает поддерживать здоровое биение сердца, заставляя его работать усерднее по уважительной причине. Это играет роль в поддержании его эффективной работы.
Исследования показали, что всего 30 минут упражнений пять дней в неделю могут предотвратить одну из двенадцати смертей, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это также может сократить один из 20 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.
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