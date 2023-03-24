30-минутная прогулка снижает риск сердечных заболеваний - терапевт Андреева

«Контроль артериального давления является основным фактором снижения риска сердечных заболеваний. Высокое кровяное давление значительно увеличивает риск сердечных заболеваний, как и высокий уровень холестерина. Поэтому вы должны уделять физическим упражнениям не менее 30 минут каждый день. Это в сочетании со сбалансированной диетой поможет поддерживать здоровый вес тела и снизить кровяное давление и уровень холестерина. Избегание ожирения также сыграет большую роль в снижении риска сердечных заболеваний», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Сердечные и сердечно-сосудистые заболевания часто вызваны накоплением жировых веществ в кровеносных сосудах и уплотнением артерий, препятствующим притоку крови к сердцу. Хотя в некоторых случаях это может быть вызвано семейным анамнезом сердечных заболеваний, на него также сильно влияют факторы образа жизни.К ним относятся курение, избыточный вес и нездоровое питание. Недостаточная физическая активность также является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя чем больше упражнений вы можете выполнять, тем лучше, есть определенное количество, которое снижает ваши шансы на развитие болезни.Он рекомендовал 30 минут аэробных упражнений, также известных как кардио, в день. Кардио может включать упражнения с низким воздействием, такие как ходьба.Аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание и бег, помогают проработать больше мышц вашего тела, обеспечивая вам хорошую тренировку. Это помогает поддерживать здоровое биение сердца, заставляя его работать усерднее по уважительной причине. Это играет роль в поддержании его эффективной работы.Исследования показали, что всего 30 минут упражнений пять дней в неделю могут предотвратить одну из двенадцати смертей, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это также может сократить один из 20 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о пользе вишневого сока.

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