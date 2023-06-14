Нутрициолог Строков: черника сдерживает воспаление - «питательные электростанции»

"Добавляете ли вы их в свой йогурт или просто едите сами по себе, маленькие синие плоды предлагают больше, чем сладкий вкус. Помимо содержания полезных питательных веществ, черника считается одним из лучших фруктов благодаря своей антиоксидантной активности. Эти лакомства были связаны с уменьшением окислительного стресса и воспаления, которые считаются основой многих возрастных заболеваний", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Пожилой возраст является фактором риска множества серьезных проблем со здоровьем, от болезни Альцгеймера до сердечных заболеваний. Хорошей новостью является то, что риск возникновения большинства из этих состояний можно снизить, если принять правильное диетическое решение.Черника с противовоспалительным действием может способствовать здоровому старению.Новое исследование подтверждает, что черника — это мини-питательные электростанции, содержащие витамин С, кальций, калий, магний, фолиевую кислоту и марганец, а также антоцианы и широкий спектр полифенольных соединений, таких как кверцетин, поэтому имеет смысл регулярно есть ее с возрастом.Исследования на плодовых мушках, мышах и червях продемонстрировали более продолжительную продолжительность жизни в группах, получавших чернику, по сравнению с теми, у кого ее не было.Это связано со снижением окислительного стресса и свободных радикалов, уменьшением воспаления и снижением риска рака.Ранее МедикФорум писал о пользе хлеба с маслом.

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