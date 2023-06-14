Какой рис самый полезный: дикий, коричневый или басмати?

"Коричневый рис также содержит важные питательные вещества, такие как магний, железо и витамины группы В", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Это особенно полезно, когда вы пытаетесь контролировать свой вес или сосредотачиваетесь на сбалансированной диете".

"Убедитесь, что вы потребляете рис для суши в умеренных количествах, так как он может быть калорийным из-за высокого содержания крахмала".

Рис басмати содержит меньше калорий и углеводов, чем другие сорта, и имеет низкий гликемический индекс. Это означает, что он медленно повышает уровень сахара в крови и насыщает его на более длительный период времени.Когда дело доходит до клетчатки, коричневый рис является явным победителем. Клетчатка важна не только для хорошего пищеварения, она также может снизить риск сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Цельнозерновой рис немного зернистее и имеет слегка ореховый вкус. Он идеален для сытных блюд и в качестве основы для красочных салатов.Он имеет сильный ореховый вкус и богат клетчаткой, белком и минералами, такими как магний и калий. Он также имеет низкий гликемический индекс, что делает его хорошим выбором для людей с диабетом или для предотвращения скачков сахара в крови.Рис для суши имеет более высокое содержание крахмала, чем другие виды риса. Это также хороший источник сложных углеводов и содержит важные минералы, такие как железо и магний.Ранее МедикФорум писал о пользе хлеба с маслом.

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