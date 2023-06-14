Врач Комарова советует женщинам не пить алкоголь в период менопаузы
Есть и пить все в умеренных количествах — это здоровый и устойчивый выбор для похудения. Но, по словам эксперта, «урезание» алкоголя ускорит потерю веса у женщин в период менопаузы.
Женщины часто набирают вес в период менопаузы, потому что идеальный шторм обстоятельств складывается одновременно. Некоторые обстоятельства находятся под контролем, некоторые нет, но у нас есть выбор, как реагировать на них.
«Хорошо известно, что это может быть связано с увеличением веса, но хорошая новость заключается в том, что это не является неизбежным, и с ним можно справиться», — говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.
К основным проблемам, от которых страдают женщины в период менопаузы, относятся снижение активности, что приводит к скуке в перекусах, сверхзанятая работа или образ жизни, приводящий к хаотичному режиму питания, включая переедание и переедание, снижение мышечной массы в результате неиспользования с возрастом, гормональные изменения, влияющие на то, как и где тело откладывает жир, стресс, перепады настроения и мозговой туман.
«Все эти факторы могут привести к проблемам со сном, употреблению алкоголя, а также к перекусам, комфортной еде, перееданию (особенно вкусным, высококалорийным продуктам с низким содержанием питательных веществ)».
Женщины должны стремиться к «небольшому дефициту калорий», потому что «когда мы сокращаем потребление калорий, мы также уменьшаем потребление питательных веществ, и нам нужно убедиться, что мы едим достаточно, чтобы обеспечить мозг и тело тем, что им нужно».
Важно сократить потребление алкоголя во время менопаузы, считает Комарова.
Алкоголь содержит семь калорий на грамм, поэтому типичная бутылка вина содержит около 600 калорий.
«Это яд, поэтому наш организм перерабатывает его перед едой, а это означает, что пищевые калории, которые мы можем съесть, с большей вероятностью отложатся в виде жира».
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