Врач Комарова советует женщинам не пить алкоголь в период менопаузы

«Хорошо известно, что это может быть связано с увеличением веса, но хорошая новость заключается в том, что это не является неизбежным, и с ним можно справиться», — говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

«Все эти факторы могут привести к проблемам со сном, употреблению алкоголя, а также к перекусам, комфортной еде, перееданию (особенно вкусным, высококалорийным продуктам с низким содержанием питательных веществ)».

«Это яд, поэтому наш организм перерабатывает его перед едой, а это означает, что пищевые калории, которые мы можем съесть, с большей вероятностью отложатся в виде жира».

Женщины часто набирают вес в период менопаузы, потому что идеальный шторм обстоятельств складывается одновременно. Некоторые обстоятельства находятся под контролем, некоторые нет, но у нас есть выбор, как реагировать на них.К основным проблемам, от которых страдают женщины в период менопаузы, относятся снижение активности, что приводит к скуке в перекусах, сверхзанятая работа или образ жизни, приводящий к хаотичному режиму питания, включая переедание и переедание, снижение мышечной массы в результате неиспользования с возрастом, гормональные изменения, влияющие на то, как и где тело откладывает жир, стресс, перепады настроения и мозговой туман.Женщины должны стремиться к «небольшому дефициту калорий», потому что «когда мы сокращаем потребление калорий, мы также уменьшаем потребление питательных веществ, и нам нужно убедиться, что мы едим достаточно, чтобы обеспечить мозг и тело тем, что им нужно».Важно сократить потребление алкоголя во время менопаузы, считает Комарова.Алкоголь содержит семь калорий на грамм, поэтому типичная бутылка вина содержит около 600 калорий.Ранее МедикФорум писал о пользе хлеба с маслом.

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