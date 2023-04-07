Диетолог Пономарева дала простые советы как похудеть после менопаузы

«Во время менопаузы у женщин происходят гормональные изменения, включая снижение уровня эстрогена, что может повлиять на распределение жира в организме. Женщины в период менопаузы часто замечают увеличение веса в области живота, что часто называют менопаузальным жиром на животе», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Самое замечательное в факторах образа жизни заключается в том, что вы можете взять их под контроль и внести изменения, необходимые для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше».

«Делайте разумный и осознанный выбор продуктов, чтобы способствовать здоровому питанию. Увеличьте потребление фруктов и овощей и ешьте больше рыбы, особенно жирной рыбы».

Во время перименопаузы — перехода к менопаузе , когда яичники начинают вырабатывать меньше эстрогена — многие женщины обнаруживают, что они внезапно набирают вес.Набор веса во время перименопаузы неизбежен для многих женщин, но не обязательно должен быть приговором к пожизненному заключению. С помощью простых диет и упражнений можно похудеть.Не стоит полностью винить биологию, и женщины в перименопаузе также могут набирать вес из-за различных факторов, влияющих на себя, таких как плохое питание и недостаточное движение.Хотя гормональные изменения могут влиять на это увеличение веса, часто основными виновниками являются образ жизни, такой как недостаток физических упражнений и неправильный выбор продуктов питания.Можно наслаждаться угощениями в умеренных количествах, при этом большую часть времени делая выбор в пользу питательных веществ.Примеры жирной рыбы, которой можно запастись, включаютВыбирайте углеводы с высоким содержаниемчтобы дольше чувствовать себя сытым. Добавляйте специи и травы, чтобы блюда были интересными, вкусными и насыщенными.Сочетайте силовые тренировки с кардио/аэробными упражнениями, такими как плавание, езда на велосипеде или бег. Они способствуют ускорению метаболизмаРанее МедикФорум писал о вреде супа при гастрите.

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