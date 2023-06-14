Вот что происходит с вашим телом, если вы спите 5 часов в сутки

Высыпайтесь: режим важен

"Пока мы спим, в организме происходят важные процессы, необходимые для здоровья. Например, укрепляется иммунная система, выводятся продукты распада метаболизма и вырабатываются гормоны роста для обновления клеток. Кроме того, мозг хранит и обрабатывает события дня", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Ослабленная иммунная система: организму нужен сон, чтобы иммунные клетки могли бороться с патогенами.

организму нужен сон, чтобы иммунные клетки могли бороться с патогенами. Сердечно-сосудистые проблемы. Постоянное недосыпание провоцирует воспалительные процессы в организме. Это может привести к кальцификации сосудов и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Постоянное недосыпание провоцирует воспалительные процессы в организме. Это может привести к кальцификации сосудов и сердечно-сосудистым заболеваниям. Депрессия: мало сна приводит к отсутствию концентрации, а также к изменениям настроения, которые также сравнимы с симптомами депрессии.

мало сна приводит к отсутствию концентрации, а также к изменениям настроения, которые также сравнимы с симптомами депрессии. Ожирение: недостаток сна негативно влияет на обмен веществ. Люди, которые мало спят, имеют более высокий риск развития ожирения. У людей, которые мало спят, концентрация грелина в организме выше. Гормон регулирует чувство сытости и голода.

недостаток сна негативно влияет на обмен веществ. Люди, которые мало спят, имеют более высокий риск развития ожирения. У людей, которые мало спят, концентрация грелина в организме выше. Гормон регулирует чувство сытости и голода. Плохая регенерация мышц: при достаточном количестве сна высвобождаются гормоны роста, которые положительно влияют на образование белков.

Каждое утро, после того как прозвенел будильник и грубо разбудил вас ото сна, вы решаете, наконец, сегодня лечь спать пораньше. Но это редко работает. Будь то захватывающий сериал, который еще нужно досмотреть до конца или мысли, которые просто не перестают крутиться. Всегда что-то мешает уснуть. Однако в долгосрочной перспективе это может стать даже опасным.Ранее МедикФорум писал о пользе хлеба с маслом.

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