3 вида мяса, которые помогают снизить холестерин - кардиолог Варфоломеев

Курица

Индейка

Рыба.

«Употребление слишком большого количества жира и красного мяса повысит уровень холестерина и потребление насыщенных жиров, поэтому выбирайте обезжиренные альтернативы таким продуктам, как сыр, молоко и йогурт, и выбирайте постное белое мясо, такое как курица, индейка и рыба, поможет снизить ваши шансы на инсульт, сердечные заболевания и диабет 2 типа», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Свинина

Говядина

Ягненок

Колбасные изделия

Бекон

Ветчина.

Если у вас высокий уровень холестерина, это означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Со временем этот холестерин может накапливаться, препятствуя нормальному течению крови по телу.Хотя это может не вызывать проблем с самого начала, это может привести к опасным для жизни неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты. Диета играет огромную роль в уровне холестерина, а продукты с высоким содержанием насыщенных жиров относятся к числу худших вещей, которые можно есть.Тип мяса, которое вы едите, также может влиять на уровень.Кардиолог также рекомендует избегать жирного и обработанного мяса, чтобы предотвратить слишком высокий уровень холестерина.Ранее МедикФорум писал о вреде пива для сердца.

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