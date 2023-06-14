3 вида мяса, которые помогают снизить холестерин - кардиолог Варфоломеев
По словам врача, увеличение потребления омега-3 с помощью диеты также может помочь контролировать уровень холестерина.
Если у вас высокий уровень холестерина, это означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Со временем этот холестерин может накапливаться, препятствуя нормальному течению крови по телу.
Хотя это может не вызывать проблем с самого начала, это может привести к опасным для жизни неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты. Диета играет огромную роль в уровне холестерина, а продукты с высоким содержанием насыщенных жиров относятся к числу худших вещей, которые можно есть.
Тип мяса, которое вы едите, также может влиять на уровень.
Врач рекомендует заменить красное мясо тремя другими видами мяса.
- Курица
- Индейка
- Рыба.
«Употребление слишком большого количества жира и красного мяса повысит уровень холестерина и потребление насыщенных жиров, поэтому выбирайте обезжиренные альтернативы таким продуктам, как сыр, молоко и йогурт, и выбирайте постное белое мясо, такое как курица, индейка и рыба, поможет снизить ваши шансы на инсульт, сердечные заболевания и диабет 2 типа», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Кардиолог также рекомендует избегать жирного и обработанного мяса, чтобы предотвратить слишком высокий уровень холестерина.
К ним относятся такие виды мяса, как:
- Свинина
- Говядина
- Ягненок
- Колбасные изделия
- Бекон
- Ветчина.
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