Забудьте о правиле 2-х литров: врач Строков рассказал сколько воды пить каждый день

Вот сколько воды вы должны пить каждый день

«Нынешняя рекомендация не является научно обоснованной», — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Различное индивидуальное потребление энергии слишком велико, чтобы дать общую рекомендацию о суточной потребности в воде".

Дело в том, что мы всегда должны пить достаточно. Более раннее американское исследование даже показало, что люди, которые пьют слишком мало, на 20 процентов чаще умирают преждевременно.Но крупнейшее на сегодняшний день исследование по этому вопросу подвергло критике правило двух литров.По мнению ученых, есть данные о том, что правило двух литров — результат удачных маркетинговых стратегий крупных производителей.Новое исследование доказывает, что у людей есть индивидуальная потребность в воде. Исследование показало, что большинству требуется от 1,5 до 1,8 литров воды. Потому люди, которые питаются здоровой пищей, уже покрывают до 50 процентов своих потребностей в воде с пищей.В среднем людям, которые занимаются спортом, требуется примерно на литр больше воды в день.Ранее МедикФорум писал о вреде пива для сердца.

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