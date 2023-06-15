Живите дольше, сдерживая воспаление — 5 «простых» советов врача Гуреевой

«За последнее десятилетие воспаление вызвало огромный интерес в исследовательском сообществе из-за его широкого влияния практически на все исходы для здоровья. Вялотекучее воспаление было связано с повышенным риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных заболеваний, нейродегенерации, такой как болезни Альцгеймера и Паркинсона, и многих других», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Держите уровень сахара в крови сбалансированным

Омега 3 жирные кислоты

"Несмотря на то, что большинство моих пациентов принимали добавки с рыбьим жиром, большинство из них все еще находятся на нижнем уровне того, что было бы полезно для них".

Управление стрессом и гигиена сна

Врач объяснила, что диета и другие методы могут быть использованы для уменьшения воспаления в нашем организме, что может снизить ожидаемую продолжительность жизни.Воспаление — это естественная реакция организма на борьбу с инфекциями, травмами и токсинами. Однако иногда воспаление может сохраняться, когда в нем больше нет необходимости, что, как известно, оказывает негативное влияние на ваши ткани и органы.Исследования показывают, что пищевые сахара и смешанные обработанные пищевые продукты могут быть ключевым фактором, приводящим к возникновению и обострению воспаления.Недавние исследования выявили высокий уровень глюкозы в крови (гипергликемия) и феномен резистентности к инсулину как два основных фактора, способствующих повышенному риску болезни Альцгеймера.Возможно, имеет смысл время от времени сдавать анализ крови, чтобы проверять уровень омега-3.Исследования показывают, что всего одна ночь отсутствия хорошего сна может усилить воспаление на следующий день, особенно у генетически предрасположенных людей с мутацией в гене IL6. И в то время как острый стресс (например, разовый крайний срок работы или что-то подобное) может снизить воспаление и повысить производительность.Ранее МедикФорум писал о вреде пива для сердца.

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