Живите дольше, сдерживая воспаление — 5 «простых» советов врача Гуреевой

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Живите дольше, сдерживая воспаление — 5 «простых» советов врача Гуреевой


Врач предупредила, что воспаление в организме связано с раком, сердечными заболеваниями и деменцией.


Врач объяснила, что диета и другие методы могут быть использованы для уменьшения воспаления в нашем организме, что может снизить ожидаемую продолжительность жизни.

«За последнее десятилетие воспаление вызвало огромный интерес в исследовательском сообществе из-за его широкого влияния практически на все исходы для здоровья. Вялотекучее воспаление было связано с повышенным риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных заболеваний, нейродегенерации, такой как болезни Альцгеймера и Паркинсона, и многих других», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Воспаление — это естественная реакция организма на борьбу с инфекциями, травмами и токсинами. Однако иногда воспаление может сохраняться, когда в нем больше нет необходимости, что, как известно, оказывает негативное влияние на ваши ткани и органы.
 

Держите уровень сахара в крови сбалансированным


Исследования показывают, что пищевые сахара и смешанные обработанные пищевые продукты могут быть ключевым фактором, приводящим к возникновению и обострению воспаления.

Недавние исследования выявили высокий уровень глюкозы в крови (гипергликемия) и феномен резистентности к инсулину как два основных фактора, способствующих повышенному риску болезни Альцгеймера.

Омега 3 жирные кислоты


Возможно, имеет смысл время от времени сдавать анализ крови, чтобы проверять уровень омега-3.

"Несмотря на то, что большинство моих пациентов принимали добавки с рыбьим жиром, большинство из них все еще находятся на нижнем уровне того, что было бы полезно для них".


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Управление стрессом и гигиена сна


Исследования показывают, что всего одна ночь отсутствия хорошего сна может усилить воспаление на следующий день, особенно у генетически предрасположенных людей с мутацией в гене IL6. И в то время как острый стресс (например, разовый крайний срок работы или что-то подобное) может снизить воспаление и повысить производительность.



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