Высокое потребление клетчатки снижает воспаление в организме
Системное воспаление низкой степени связано с повышенным риском различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые (ССЗ) и рак. Однако изменение некоторых факторов может снизить воспаление, а соответственно и риски. Так употребление большего количества клетчатки связано с более низким системным воспалением у здоровых взрослых, а также у взрослых с определенными заболеваниями. Такие данные представлены в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open.
Ученые Колумбийского университета оценили связь между общим потреблением пищевых волокон и их источником, с маркерами активации воспалительных процессов, острофазовым воспалением (CRP) и воспалительными цитокинами наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовании приняли участие 4 125 человек в возрасте 65 лет и старше. Участники заполняли анкету, сообщая о частоте приема пищи, помогающей оценить общее потребление клетчатки. У участников брали образцы крови, чтобы измерить различные маркеры. Наблюдение длилось в течение 16 лет.
Среднее общее потребление клетчатки составило 16,3 г в день. Увеличение общего потребления клетчатки на 5 г/день было связано более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Текущее исследование предполагает, что более высокое потребление клетчатки из злаков может быть связано с более низким уровнем воспаления у пожилых людей.
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Рупак Шивакоти
Здоровье
Доцент кафедры эпидемиологии Колумбийского университета
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