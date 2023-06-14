Диетолог Алдонина: употребление эти продуктов следует уменьшить после 30 лет

Врач-диетолог Мария Алдонина рассказала в беседе с «МедикФорум», что 30 лет становятся некоторым поворотным моментом для тела. Кожа теряет прежнюю упругость, при занятиях спортом требуется больше времени для достижения определенного уровня физической подготовки, а периоды отдыха становятся все более важными. Диетолог отметила, что с учетом происходящих изменений должно меняться повседневное питание людей. Употребление некоторых продуктов следует уменьшить после 30 лет, констатирует эксперт.В таком виде рис освобождается от семенных оболочек и зародышей – подобная обработка лишает продукт огромного количества питательных веществ. Если употреблять рис, то следует выбирать необработанный, бурый или коричневый. Рис с сохраненной оболочкой стимулирует пищеварение, поддерживает постоянный уровень сахара в крови в течение длительного периода времени и, таким образом, предотвращает приступы ненасытного аппетита.Употребление эти продуктов также следует уменьшить после 30 лет. Речь идет о готовых блюдах, таких как пицца, пирожки или другие. Эти продукты содержит излишки соли и добавки, вред которых становится более значительным, так как тело хуже справляется с их переработкой.По словам диетолога Алдониной, в нем содержится слишком много сахара, который вызывает не только нежелательный жир на животе, но и проблемы с соединительной тканью, способствуя разрастанию целлюлита. Врач рекомендует есть только натуральные кисломолочные продукты без добавления сахара.Содержит много соли, и от него лучше отказаться. Насыщенные солью продукты обеспечивают более быстрое обезвоживание организма, что имеет прямые последствия для кожи – она подвергается быстрому старению, появлению ранних морщин.Он тоже выводит жидкость из организма, поэтому морщины появляются быстрее и становятся более заметными. Кроме того, пиво, вино и другие алкогольные напитки замедляют обмен веществ, что облегчает набор веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, привычка пить свежевыжатые соки может вредить поджелудочной железе.

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