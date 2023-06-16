Употребление темного шоколада защищает мозг от инсульта - врач Алехина

«Темный шоколад содержит флавоноиды, которые, как было показано, улучшают кровоток и снижают кровяное давление, что может снизить риск инсульта. Флавоноиды являются антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений и воспалений. Воспаление может привести к утолщению и жесткости стенок артерий, что увеличивает риск инсульта. Флавоноиды также помогают расслабить кровеносные сосуды, что улучшает кровоток и снижает кровяное давление», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Инсульт — это серьезное и потенциально смертельное неотложное состояние, которое возникает при прекращении притока крови к мозгу. В большинстве случаев это вызвано тромбом, однако это также может быть связано с разрывом кровеносного сосуда.Существует ряд факторов, которые могут повысить риск возникновения инсульта. Высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина являются двумя такими факторами, которые могут быть связаны с нездоровым образом жизни, таким как неправильное питание и отсутствие физических упражнений.Есть продукты, которые могут защитить вас от риска инсульта. Врач рекомендовалОднако невролог предупредила, что вы должны искать темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов. Молочный шоколад и белый шоколад не имеют одинаковой пользы для здоровья.Исследование также обнаружило, что животные, которые превентивно принимали эпикатехин, страдали от значительно меньшего повреждения головного мозга, чем те, которым не давали это соединение.Ранее МедикФорум писал о пользе кваса для сердца.

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