Употребление темного шоколада защищает мозг от инсульта - врач Алехина

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Употребление темного шоколада защищает мозг от инсульта - врач Алехина


Сладкое лакомство содержит соединение, которое помогает защитить нервные клетки от повреждений.


Инсульт — это серьезное и потенциально смертельное неотложное состояние, которое возникает при прекращении притока крови к мозгу. В большинстве случаев это вызвано тромбом, однако это также может быть связано с разрывом кровеносного сосуда.

Существует ряд факторов, которые могут повысить риск возникновения инсульта. Высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина являются двумя такими факторами, которые могут быть связаны с нездоровым образом жизни, таким как неправильное питание и отсутствие физических упражнений.

Есть продукты, которые могут защитить вас от риска инсульта. Врач рекомендовал есть темный шоколад, чтобы снизить вероятность инсульта.



Шоколад снижает риск ишемии, инсульта и диабета - ученые



«Темный шоколад содержит флавоноиды, которые, как было показано, улучшают кровоток и снижают кровяное давление, что может снизить риск инсульта. Флавоноиды являются антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений и воспалений. Воспаление может привести к утолщению и жесткости стенок артерий, что увеличивает риск инсульта. Флавоноиды также помогают расслабить кровеносные сосуды, что улучшает кровоток и снижает кровяное давление», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Однако невролог предупредила, что вы должны искать темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов. Молочный шоколад и белый шоколад не имеют одинаковой пользы для здоровья.



Два кусочка шоколада в день защищают от инсульта



Исследование также обнаружило, что животные, которые превентивно принимали эпикатехин, страдали от значительно меньшего повреждения головного мозга, чем те, которым не давали это соединение.



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