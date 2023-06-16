Признаки того, что во время полета у вас может образоваться тромб - кардиолог Варфоломеев

«Люди, которые проводят длительные периоды бездействия, например, во время дальних перелетов, постельного режима из-за болезни или операции или прикованы к инвалидному креслу, могут увеличить риск тромбоза глубоких вен — ТГВ (сгусток крови, обнаруженный в глубокой вена)», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Признаки тромба, на которые следует обратить внимание во время полета

"Затрудненное дыхание или внезапная одышка, особенно если она сопровождается болью в груди, могут быть признаком легочной эмболии, которая требует неотложной медицинской помощи. Острая или колющая боль в груди, особенно в сочетании с затрудненным дыханием, также может свидетельствовать о ПЭ или других сердечно-сосудистых проблемах".

Если вы заметили внезапное увеличение частоты сердечных сокращений или чувствуете нерегулярное сердцебиение или чувствуете головокружение, головокружение или потерю сознания, вы должны немедленно обратиться за медицинской помощью.

Есть ряд вещей, которые могут повысить риск образования тромбов, и полет на самолете — одна из них.Неподвижность в сочетании с пониженным давлением в кабине и влажностью в самолете может способствовать скоплению крови и замедлению кровотока, что может привести к образованию тромбов или увеличению существующих тромбовПолеты, особенно дальние, могут увеличить риск легочной эмболии (ТЭЛА), которая является серьезным осложнением ТГВ, когда тромб отрывается и перемещается в легкие, вызывая закупорку из-за длительной неподвижности и снижения подвижности через продолжительность. Пониженное давление в кабине самолетов может привести к обезвоживанию, так как воздух в кабине обычно сухой.Ранее МедикФорум писал о симптоме атеросклероза.

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