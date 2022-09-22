Риск образования смертельных тромбов остается высоким в течении года после заражения ковидом

"Недавнее исследование показывает, как долго сохраняется этот риск. Было установлено, что риск развития смертельного тромба в результате COVID-19 длился 49 недель, то есть почти год. В целом у пациентов в 21 раз выше вероятность сердечного приступа или инсульта в первую неделю после заражения COVID-19. Эта цифра упала чуть менее чем в четыре раза более вероятно через четыре недели", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Сгустки крови могут образоваться в любое время и вызвать ряд потенциально смертельных состояний, таких как сердечные приступы или инсульты. Обычно их риск можно снизить за счет улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы за счет регулярных физических упражнений и сбалансированного питания. Однако их риск также может быть увеличен другими факторами, такими как существующие инфекции. Одним из заболеваний, которое может увеличить риск образования тромба, является COVID-19.Пандемия COVID-19 могла привести к дополнительным случаям инсультов, сердечных приступов и тромбозу глубоких вен.Что касается долгосрочного риска образования тромбов, то вероятность потенциально смертельного тромба в артериях снизилась чуть менее чем в полтора раза между 26 и 49 неделями и чуть менее чем в два раза по сравнению с вероятностью тромбов в артериях.COVID-19 может увеличить риск сердечной недостаточности, сердечного приступа или инсульта более чем на 50 процентов независимо от всех факторов риска. Однако, несмотря на то, что эти исследования пугают, авторы говорят, что риск фатального тромба в результате COVID-19 остается низким.Ранее МедикФорум писал о продуктах, вредных для сердца.